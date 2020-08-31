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"Рогатый" респиратор, скафандр и перья: эпатажная Леди Гага на MTV Video Music Awards

Сегодня, 17:05

Артистка несколько раз выходила на сцену, меняя наряды

30 августа в Нью-Йорке состоялась церемония вручения престижной премии MTV Video Music Awards. Известная певица Леди Гага собрала не только пять статуэток, став триумфатором премии, но и поразила всех зрителей своими нарядами.

Как всегда, Гага выбрала эпатажные образы: причудливые маски, крупная обувь на огромной платформе, перья, ремни и даже…шлем от скафандра! Леди Гага любит покорять публику не только своим вокалом, но и ярким внешним видом.

Перед церемонией артистка позировала фотографами в серебристом платье-плаще от бренда Area, прозрачном головном уборе, похожем на шлем от скафандра от Conrad Muscarella и кожаных сапогах на платформе.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Для первого выхода на сцену Гага выбрала платье от Iris Van Herpen и розовый респиратор от Conrad Muscarella. Примечательно, что наряд был создан специально для певицы.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Позже артистка появилась на сцене в ярко-зеленом платье от Christopher John Rogers и необычном респираторе с рогами от Lance V Moore.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Гага также выступила на премии, примерив яркий наряд от Deadly Fetish Couture.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Следующий образ Гаги был не менее эпатажным – артистка в очередной раз вышла на сцену за наградой, надев огромную белую накидку с перьями и серебристый комбинезон от Valentino.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Еще один незабываемый образ Леди Гаги – серебристый футуристический плащ со шлейфом от Candice Cuoco.

Леди Гага
Леди Гага
Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы публиковали полный список победителей премии MTV Video Music Awards.

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