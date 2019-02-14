Романтический и в стиле вамп: две идеи макияжа на День святого Валентина

Повелительница кистей и подводок научит идеальному макияжу для самого романтичного праздника

Макияж на День святого Валентина Фото: instagram.com/jean_louis_david_ukraine

Если на День святого Валентина у вас запланировано романтическое свидание – красивому макияжу быть! Визажист салона Jean Louis David Наталья Деркач специально для "Сегодня.Lifestyle" показала, как сделать нежный макияж с акцентом цвета фуксии на губах. Его можно трансформировать в вечерний, выбрав ярко-красную помаду и сильнее выделив глаза.

Наталья Деркач

Какой бы вариант вы не выбрали, макияж на День святого Валентина позволяет буквально нарисовать новое лицо и сделать так, чтобы вы выглядели просто потрясающе. Поэтому смотрите, вдохновляйтесь и воплощайте образы в жизнь.

Нежный макияж в стиле смоки для удачного свидания

Очевидные плюсы этого образа в том, что вы точно сможете пойти в офис днем и найти подходящие вещи в собственном гардеробе не составит проблем.

Очистите кожу лица мицеллярной водой.

Нанесите базу под макияж с SPF.

После этого нанесите тональный крем, консилер под глаза для устранения синяков и закрепите прозрачной пудрой.

Подвижное веко покройте тенями бежевого оттенка.

Черными тенями сделайте растушеванную стрелку.

Внешнюю часть века растушуйте бронзовым оттенком, а на внутреннюю линию века нанесите золотистый кайал.

Накрасьте ресницы тушью.

Нанесите хайлайтер на выпуклые части скул, спинку носа и верхнюю губу, а персиковые румяна – на яблочки щек и орбитальную складку века.

После этого нанесите скуловой корректор в подскуловую впадину и на орбитальную складку века, боковые части носа и под нижнюю губу.

Финальный штрих – стойкая матовая помада.

Образ в стиле вамп с красной помадой

Если вы хотите добавить образу роковой соблазнительности, выбирайте помаду из алой палитры и дымчатые тени. Ведь ярко-красные губы – это очень сексуально!

Очистите кожу мицеллярной водой.

Нанесите базу с SPF, затем тональный крем и консилер под глаза для устранения синяков. Закрепите прозрачной пудрой.

Подвижное веко покройте тенями бежевого оттенка.

Кремовыми тенями сливового оттенка заполните подвижное веко и нижнее веко (от внешнего края к внутреннему).

Закрепите сверху прессованными тенями бронзового оттенка.

Под бровь и внутренний угол глаза нанесите перламутр цвета "Шампань".

Границы растушуйте перламутровой пудрой натурального оттенка.

Черной подводкой прокрасьте ресничный ряд, внутреннюю водную линию верхнего века заполните водостойким кайалом.

Затем водную линию нижнего века и ресничный ряд заполните водостойким изумрудным кайалом.

Накрасьте ресницы тушью.

Нанесите хайлайтер на выпуклые части скул, спинку носа и верхнюю губу.

Нанесите розовые румяна на зону яблочек и орбитальную складку века.

Нанесите скуловой корректор в подскуловую впадину и на орбитальную складку века, боковые части носа, под нижнюю губу.

Закончите образ стойкой матовой помадой.

Вуаля – вы готовы покорять этот мир!

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