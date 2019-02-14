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Романтический и в стиле вамп: две идеи макияжа на День святого Валентина

Повелительница кистей и подводок научит идеальному макияжу для самого романтичного праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Макияж на День святого Валентина
Макияж на День святого Валентина
Фото: instagram.com/jean_louis_david_ukraine

Если на День святого Валентина у вас запланировано романтическое свидание – красивому макияжу быть! Визажист салона Jean Louis David Наталья Деркач специально для "Сегодня.Lifestyle" показала, как сделать нежный макияж с акцентом цвета фуксии на губах. Его можно трансформировать в вечерний, выбрав ярко-красную помаду и сильнее выделив глаза.

Наталья Деркач

Какой бы вариант вы не выбрали, макияж на День святого Валентина позволяет буквально нарисовать новое лицо и сделать так, чтобы вы выглядели просто потрясающе. Поэтому смотрите, вдохновляйтесь и воплощайте образы в жизнь. 

Нежный макияж в стиле смоки для удачного свидания

Очевидные плюсы этого образа в том, что вы точно сможете пойти в офис днем и найти подходящие вещи в собственном гардеробе не составит проблем.

  • Очистите кожу лица мицеллярной водой.
  • Нанесите базу под макияж с SPF.
  • После этого нанесите тональный крем, консилер под глаза для устранения синяков и закрепите прозрачной пудрой.
  • Подвижное веко покройте тенями бежевого оттенка.
  • Черными тенями сделайте растушеванную стрелку.
  • Внешнюю часть века растушуйте бронзовым оттенком, а на внутреннюю линию века нанесите золотистый кайал.
  • Накрасьте ресницы тушью.
  • Нанесите хайлайтер на выпуклые части скул, спинку носа и верхнюю губу, а персиковые румяна – на яблочки щек и орбитальную складку века.
  • После этого нанесите скуловой корректор в подскуловую впадину и на орбитальную складку века, боковые части носа и под нижнюю губу.
  • Финальный штрих – стойкая матовая помада.

Образ в стиле вамп с красной помадой

Если вы хотите добавить образу роковой соблазнительности, выбирайте помаду из алой палитры и дымчатые тени. Ведь ярко-красные губы – это очень сексуально!

  • Очистите кожу мицеллярной водой.
  • Нанесите базу с SPF, затем тональный крем и консилер под глаза для устранения синяков. Закрепите прозрачной пудрой.
  • Подвижное веко покройте тенями бежевого оттенка.
  • Кремовыми тенями сливового оттенка заполните подвижное веко и нижнее веко (от внешнего края к внутреннему).
  • Закрепите сверху прессованными тенями бронзового оттенка.
  • Под бровь и внутренний угол глаза нанесите перламутр цвета "Шампань".
  • Границы растушуйте перламутровой пудрой натурального оттенка.
  • Черной подводкой прокрасьте ресничный ряд, внутреннюю водную линию верхнего века заполните водостойким кайалом.
  • Затем водную линию нижнего века и ресничный ряд заполните водостойким изумрудным кайалом.
  • Накрасьте ресницы тушью.
  • Нанесите хайлайтер на выпуклые части скул, спинку носа и верхнюю губу.
  • Нанесите розовые румяна на зону яблочек и орбитальную складку века.
  • Нанесите скуловой корректор в подскуловую впадину и на орбитальную складку века, боковые части носа, под нижнюю губу.
  • Закончите образ стойкой матовой помадой.

Вуаля – вы готовы покорять этот мир!

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о процедуре кератинового выпрямления волос. Сайт "Сегодня" также делился лучшими идеями праздничных причесок во французском стиле.

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Источник: Сегодня
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