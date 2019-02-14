Романтический и в стиле вамп: две идеи макияжа на День святого Валентина
Повелительница кистей и подводок научит идеальному макияжу для самого романтичного праздника
Если на День святого Валентина у вас запланировано романтическое свидание – красивому макияжу быть! Визажист салона Jean Louis David Наталья Деркач специально для "Сегодня.Lifestyle" показала, как сделать нежный макияж с акцентом цвета фуксии на губах. Его можно трансформировать в вечерний, выбрав ярко-красную помаду и сильнее выделив глаза.
Какой бы вариант вы не выбрали, макияж на День святого Валентина позволяет буквально нарисовать новое лицо и сделать так, чтобы вы выглядели просто потрясающе. Поэтому смотрите, вдохновляйтесь и воплощайте образы в жизнь.
Нежный макияж в стиле смоки для удачного свидания
Очевидные плюсы этого образа в том, что вы точно сможете пойти в офис днем и найти подходящие вещи в собственном гардеробе не составит проблем.
- Очистите кожу лица мицеллярной водой.
- Нанесите базу под макияж с SPF.
- После этого нанесите тональный крем, консилер под глаза для устранения синяков и закрепите прозрачной пудрой.
- Подвижное веко покройте тенями бежевого оттенка.
- Черными тенями сделайте растушеванную стрелку.
- Внешнюю часть века растушуйте бронзовым оттенком, а на внутреннюю линию века нанесите золотистый кайал.
- Накрасьте ресницы тушью.
- Нанесите хайлайтер на выпуклые части скул, спинку носа и верхнюю губу, а персиковые румяна – на яблочки щек и орбитальную складку века.
- После этого нанесите скуловой корректор в подскуловую впадину и на орбитальную складку века, боковые части носа и под нижнюю губу.
- Финальный штрих – стойкая матовая помада.
Образ в стиле вамп с красной помадой
Если вы хотите добавить образу роковой соблазнительности, выбирайте помаду из алой палитры и дымчатые тени. Ведь ярко-красные губы – это очень сексуально!
- Очистите кожу мицеллярной водой.
- Нанесите базу с SPF, затем тональный крем и консилер под глаза для устранения синяков. Закрепите прозрачной пудрой.
- Подвижное веко покройте тенями бежевого оттенка.
- Кремовыми тенями сливового оттенка заполните подвижное веко и нижнее веко (от внешнего края к внутреннему).
- Закрепите сверху прессованными тенями бронзового оттенка.
- Под бровь и внутренний угол глаза нанесите перламутр цвета "Шампань".
- Границы растушуйте перламутровой пудрой натурального оттенка.
- Черной подводкой прокрасьте ресничный ряд, внутреннюю водную линию верхнего века заполните водостойким кайалом.
- Затем водную линию нижнего века и ресничный ряд заполните водостойким изумрудным кайалом.
- Накрасьте ресницы тушью.
- Нанесите хайлайтер на выпуклые части скул, спинку носа и верхнюю губу.
- Нанесите розовые румяна на зону яблочек и орбитальную складку века.
- Нанесите скуловой корректор в подскуловую впадину и на орбитальную складку века, боковые части носа, под нижнюю губу.
- Закончите образ стойкой матовой помадой.
Вуаля – вы готовы покорять этот мир!
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