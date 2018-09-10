Роскошная Кристина Хендрикс на красной дорожке кинофестиваля

Актриса Кристина Хендрикс среди прочих гостей посетила кинофестиваль, который стартовал в Торонто

Кристина Хендрикс. Фото: Getty

Американская актриса Кристина Хендрикс, известная своей ролью в сериале "Безумцы", посетила кинофестиваль в Торонто, на котором также была замечена ее коллега Эмбер Херд в очень откровенном наряде без нижнего белья.

Кристина Хендриксон Фото: AFP

По такому случаю Кристина надела яркое красное платье в пол с глубоким вырезом на груди, благодаря чему эффектно подчеркнула свой пышный бюст.

Кристина Хендриксон Фото: AFP

Дополнили ее образ массивные золотые украшения, туфли и необычный клатч.

Кристина Хендриксон Фото: AFP

Напомним, на днях в странном образе была замечена модель Белла Хадид, пришедшая на вечеринку модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, где присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. На модели был надет облегающий комбинезон телесного цвета. Талию при этом подчеркивал корсет, а сквозь ткань были прекрасно видны трусы.