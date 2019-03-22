Роскошная Пенелопа Крус надела откровенное платье от Versace
Пенелопа Крус украсила обложку Vogue
Популярная испанская актриса Пенелопа Крус, которая недавно появилась на красной дорожке в роскошном серебристом платье Chanel, появилась на двух обложках апрельского выпуска испанского журнала Vogue.
Новые горячие снимки 44-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram. На одном фото звезда позирует в черном платье Versace с высоким разрезом и одним оголенным плечом. Само платье украшено разными булавками и заклепками, что делает образ более дерзким. Запястье Пенелопы украшает бронзовый браслет, а волосы жгучей брюнетки зачесаны назад.
Второй образ Крус получился более сдержанным и романтическим. Красный жакет с белой блузой Chanel из коллекции 1983-1984 года придал актрисе аристократичности и благородства. Для такого классического образа актриса сделала прическу в ретро-стиле – холодную волну. И в макияже прослеживались нотки прошлого века – черные стрелки и нюдовая губная помада.
Напомним, ранее Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, снялась в его новой рекламной кампании. Также актриса появилась в объективе самого Лагерфельда в беретах, полосатых блузках и классических жакетах Chanel.
К слову, в нашем сюжете вы можете узнать о звездном пути Пенелопы Крус:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram