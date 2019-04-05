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Роскошное платье в пол: эффектный выход Шарлиз Терон на красной дорожке

Идеальный образ голливудской красотки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:11
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Фото: AFP

Голливудская красотка, которая ошеломила сменой имиджа и голубым платьем на красной дорожке "Оскара 2019", в роскошном черном платье появилась на церемонии вручения премий в Лас-Вегасе.

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43-летняя актриса позировала на красной дорожке в черном платье с длинным рукавом, которое декорировано заклепками и золотистым узором. Благодаря утонченному черному поясу с металлическими заклепками стройная талия звезды выигрышно смотрелась в объективах фотокамер. В качестве обуви знаменитость выбрала черные сапожки с острым носком.

Шарлиз Терон в облегающем черном платье с заклепками
Шарлиз Терон в облегающем черном платье с заклепками
Фото: AFP

Да, мы привыкли видеть Шарлиз Терон в образе блондинки, но и в темном оттенка актриса выглядит потрясающе. Ее волосы были собраны в тугой пучок, а в ушках многочисленные круглые серьги. Ярким акцентом в макияже звезды были красные губы. 

Напомним, ранее Шарлиз рассказала о том, как сбрасывали лишний вес, который ей было необходимо набрать для роли в мелодраме "Талли". Также в интервью для журнала ELLE голливудская звезда рассказала о материнстве, воспитании приемных детей, расизме и ролях в кино. 

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