Роскошные наряды: Джордж и Амаль Клуни появились на приеме в Букингемском дворце

Джордж и Амаль Клуни на приеме в Букингемском дворце

Джордж и Амаль Клуни в Букингемском дворце Фото: Getty Images

12 марта принц Чарльз устроил торжественный ужин в Букингемском дворце, посвященный основанной им благотворительной организации Prince's Trust (она направлена на создание светлого будущего для молодых людей).

На торжественный прием, несмотря на слухи о разводе, вместе приехала знаменитая супружеская пара Амаль и Джордж Клуни.

41-летняя Амаль выбрала для официального мероприятия элегантное белое платье в пол с асимметричной накидкой на одно плечо от Jean-Louis Scherrer by Stephane Rolland. Нарядный образ супруги актера довершил маленький серебристый клатч и бриллиантовые серьги. Макияж у почетной гости приема был вечерним и подчеркивал ее красоту.

Джордж и Амаль Клуни Фото: Getty Images

Сам актер Джордж Клуни предпочел черный костюм и белоснежную рубашку с галстуком-бабочкой. Вместе пара смотрелась роскошно.

Напомним, что ранее в СМИ появилась сенсационная информация о том, что якобы Джорджа и Амаль Клуни на грани развода. Позже стали известны детали и оказалось, что пара переживает сложный период и пока живет по отдельности.

Смотрите видео о том, как Джордж Клуни и его жена Амаль рассказали о семейной жизни:

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