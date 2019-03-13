Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Роскошные наряды: Джордж и Амаль Клуни появились на приеме в Букингемском дворце

Джордж и Амаль Клуни на приеме в Букингемском дворце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:44
Джордж и Амаль Клуни в Букингемском дворце
Джордж и Амаль Клуни в Букингемском дворце
Фото: Getty Images

12 марта принц Чарльз устроил торжественный ужин в Букингемском дворце, посвященный основанной им благотворительной организации Prince's Trust (она направлена на создание светлого будущего для молодых людей).

На торжественный прием, несмотря на слухи о разводе, вместе приехала знаменитая супружеская пара Амаль и Джордж Клуни.

41-летняя Амаль выбрала для официального мероприятия элегантное белое платье в пол с асимметричной накидкой на одно плечо от Jean-Louis Scherrer by Stephane Rolland. Нарядный образ супруги актера довершил маленький серебристый клатч и бриллиантовые серьги. Макияж у почетной гости приема был вечерним и подчеркивал ее красоту. 

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни
Фото: Getty Images

Сам актер Джордж Клуни предпочел черный костюм и белоснежную рубашку с галстуком-бабочкой. Вместе пара смотрелась роскошно. 

Напомним, что ранее в СМИ появилась сенсационная информация о том, что якобы Джорджа и Амаль Клуни на грани развода. Позже стали известны детали и оказалось, что пара переживает сложный период и пока живет по отдельности

Смотрите видео о том, как Джордж Клуни и его жена Амаль рассказали о семейной жизни:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Джордж и Амаль Клуни подают на развод и делят очень крупное имущество – СМИ Жена Джорджа Клуни сделала неприятное признание Амаль Клуни показала лица своих подросших двойняшек Джордж и Амаль Клуни будут крестными ребенка принца Гарри и Меган Маркл – подробности Почему Амаль и Джордж Клуни не приехали на свадьбу принцессы Евгении
костюм наряд образ Амаль Клуни
Реклама

Новости партнеров

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Сегодня, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

Вчера, 11:09Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

Вчера, 10:34Стиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Вчера, 08:30Техно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Вчера, 05:52Fun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

11 мартаFun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

11 мартаWellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Новости партнеров

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
6 вещей, которые ты должна знать, если любишь яркие помады
6 вещей, которые ты должна знать, если любишь яркие помады
"Вы беременны?": Ани Лорак подогрела слухи о романе с Лазаревым
Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах
Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах