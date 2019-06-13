Рожденные быть другими: ТОП-5 самых известных моделей-альбиносов

Красота альбиносов завораживает

Американская модель-альбинос Стивен Томпсон Фото: instagram.com/stephenthompsonofficial

Ежегодно 13 июля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН во всем мире проводится Международный день распространения информации об альбинизме. Необычная внешность и отсутствие пигмента – казалось бы, в чем проблема? Но часто люди-альбиносы страдают из-за издевательств, а в африканских странах даже охотятся на их части тела.

Украинец альбинос стал популярной моделью. Подробности в видео:

Но если бы проблема была заложена только во внешности, на самом деле эти люди страдают от проблем со здоровьем. Мало кто знает, что альбиносам тяжело находиться на солнце и часто приходиться прятаться от света.

В мире моды альбиносы просто нарасхват! Чем больше в тебе уникальности, тем лучше. Известные бренды готовы подписывать крупные контракты и платить немалые деньги за моделей-альбиносов.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-5 самых успешных моделей-альбиносов мира, которые доказали обществу и самим себе, что внешность не играет никакой роли, а человеческие возможности безграничные.

Китайская модель Конни Чиу

Одной из самых узнаваемых моделей мира является китаянка Конни Чиу. Из-за того, что ей приходилось постоянно прятаться от солнца и носить солнцезащитные очки, семья решила переехать в Швецию. В этой стране солнца намного меньше, поэтому для Конии это был самый подходящий вариант.

Китайская модель-альбинос Конни Чиу Фото: conniechiu.com Китайская модель-альбинос Конни Чиу Фото: conniechiu.com Китайская модель-альбинос Конни Чиу Фото: conniechiu.com Китайская модель-альбинос Конни Чиу Фото: conniechiu.com 1/4

Разумеется, что о карьере модели тогда еще девочка-альбинос и не задумывалась. Все случилось само собой, когда ее сестра привела на одно из телевизионных шоу. Светлые волосы, ресницы и брови запомнились публике и спустя недолгое время ее пригласили в модельный бизнес. Теперь 50-летняя Конни Чиу одна из самых успешных моделей-альбиносов в мире. Ее можно увидеть в клипе группы Recoil (основан участником Depeche Mode) в песне "Stalker", а также на страницах Vogue.

Стивен Томпсон – модель Givenchy

Американец Стивен Томпсон является одним из самых узнаваемых альбиносов в мире. В его жизни произошла настоящая сказка! Как-то он просто шел по улице и к нему подбежал фотограф, умоляя сделать фотосессию с ним. Мол, он никогда не видел такой неординарной внешности.

3 Июн 2019 в 6:48 PDT INSTAGRAM (@stephenthompsonofficial)

Стивен тогда согласился и не пожалел. Он сам не успел очнуться, как стал популярной моделью-альбиносом. Теперь он не просто снимается для модных журналов, а является лицом культового бренда Givenchy.

Американская модель-альбинос Стивен Томпсон Фото: instagram.com/stephenthompsonofficial Американская модель-альбинос Стивен Томпсон Фото: instagram.com/stephenthompsonofficial Американская модель-альбинос Стивен Томпсон Фото: instagram.com/stephenthompsonofficial Американская модель-альбинос Стивен Томпсон Фото: instagram.com/stephenthompsonofficial Американская модель-альбинос Стивен Томпсон Фото: instagram.com/stephenthompsonofficial Американская модель-альбинос Стивен Томпсон Фото: instagram.com/stephenthompsonofficial 1/6

Американец Шон Росс

Один из самых молодых моделей среди альбиносов – Шон Росс. В свои 28 лет он действительно добился много. Его карьера модели началась в возрасте 16 лет, когда он представил Djamee в Нью-Йорке. Работал моделью для крупных изданий моды, в том числе британского GQ, итальянского Vogue, i-D, Paper , Another Magazine, для Маккуин, Александр и Givenchy. Сейчас он посвятил себя музыке.

14 Апр 2019 в 2:32 PDT INSTAGRAM (@shaundross)

Россу даже удалось сняться в короткометражном фильме режиссёра Йоанна Лемуана. А история его жизни начиналась, как и у большинства альбиносов – его дразнили и с детства унижали.

Американский модель-альбинос Шон Росс Фото: instagram.com/shaundross Американский модель-альбинос Шон Росс Фото: instagram.com/shaundross Американский модель-альбинос Шон Росс Фото: instagram.com/shaundross Американский модель-альбинос Шон Росс Фото: instagram.com/shaundross Американский модель-альбинос Шон Росс Фото: instagram.com/shaundross 1/5

Диандра Форрест

Необычная блондинка с зелеными глазами и африканскими чертами лица покорила сердца фотографов. Ее особенную внешность заметил один из фотографов во время шоппинга. После чего агентство Elite предложила Форрест контракт и начался стремительный взлет ее грандиозной карьеры, хотя до этого она и не задумывалась о модельном бизнесе.

Диандра Форрест Фото: instagram.com/diandraforrest Диандра Форрест Фото: instagram.com/diandraforrest Диандра Форрест Фото: instagram.com/diandraforrest Диандра Форрест Фото: instagram.com/diandraforrest Диандра Форрест Фото: instagram.com/diandraforrest 1/5

29-летняя Диандра Форрест является подругой Шона Росса. Вместе они поддерживают друг друга и стараются обратить внимание общества на жизнь альбиносов. Сами они не раз рассказывали прессе, какого это быть "белой вороной" в разноцветном мире.

18 Апр 2019 в 8:33 PDT INSTAGRAM (@diandraforrest)

Тандо Хопа

Благодаря этой девушке мир впервые узнал об издевательствах над альбиносами в Африке. Помимо своей модельной деятельности Хола является адвокатом. Внимание к своей необычной внешности Тандо Хопа привлекла еще в университетские годы и с тех пор стала все чаще появляться на мировых подиумах и в рекламных компаниях.

Тандо Хопа Фото: Instagram.com Тандо Хопа Фото: Instagram.com Тандо Хопа Фото: Instagram.com Тандо Хопа Фото: Instagram.com Тандо Хопа Фото: Instagram.com 1/5

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