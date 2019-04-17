Розовые волосы и латексные перчатки: кукольный образ Кэти Перри

Голливудская актриса больше не блондинка

Певица Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

В последнее время американская певица Кэти Перри отдает предпочтение латексным ярким нарядам. Недавно мы видели звезду во время выступления в латексном платье в стиле 90-х от американского модельера Zaldy.

На очередные съемки телешоу "American Idol", членом жюри которого она является, Кэти надела розово-пурпурный наряд от итальянского бренда Emilio Pucci и кардинально сменила цвет волос. Длинное платье, из-под которого виднелись пластиковые туфли на огромной платформе, переливалось сине-розовыми оттенками в сочетании с серебром.

Кэти Перри в красочном платье Emilio Pucci Фото: Getty Images

Удачным дополнением ее сценического образа стали массивные украшения с фиолетовым переливом от марки Lady Grey Jewelry.Внимание зрителей приковали насыщенно-голубые перчатки из латекса, казалось бы, что само по себе платье наполнено красками, но Кэти Перри этого оказалось мало и она добавила еще и розовый макияж.

Кэти Перри с розовыми волосами и макияжем в тон Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, что в День святого Валентина Кэти Перри получила предложение руки и сердца от Орландо Блума. 34-летняя американская певица и 42-летний голливудский актер решили узаконить свои отношения.

Однако позже в СМИ появилась информация, что звездная пара решила отложить свадьбу.

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