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Розовые волосы и латексные перчатки: кукольный образ Кэти Перри

Голливудская актриса больше не блондинка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:45
Певица Кэти Перри
Певица Кэти Перри
Фото: instagram.com/katyperry

В последнее время американская певица Кэти Перри отдает предпочтение латексным ярким нарядам. Недавно мы видели звезду во время выступления в латексном платье в стиле 90-х от американского модельера Zaldy. 

На очередные съемки телешоу "American Idol", членом жюри которого она является, Кэти надела розово-пурпурный наряд от итальянского бренда Emilio Pucci и кардинально сменила цвет волос. Длинное платье, из-под которого виднелись пластиковые туфли на огромной платформе, переливалось сине-розовыми оттенками в сочетании с серебром. 

Кэти Перри в красочном платье Emilio Pucci
Кэти Перри в красочном платье Emilio Pucci
Фото: Getty Images

Удачным дополнением ее сценического образа стали массивные украшения с фиолетовым переливом от марки Lady Grey Jewelry.Внимание зрителей приковали насыщенно-голубые перчатки из латекса, казалось бы, что само по себе платье наполнено красками, но Кэти Перри этого оказалось мало и она добавила еще и розовый макияж. 

Кэти Перри с розовыми волосами и макияжем в тон
Кэти Перри с розовыми волосами и макияжем в тон
Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, что в День святого Валентина Кэти Перри получила предложение руки и сердца от Орландо Блума. 34-летняя американская певица и 42-летний голливудский актер решили узаконить свои отношения. 

Однако позже в СМИ появилась информация, что звездная пара решила отложить свадьбу. 

Также смотрите в нашем сюжете, как Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл:

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