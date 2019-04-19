С чем носить брюки-бананы этой весной: fashion-урок от королевы Иордании

Деловой стиль по-королевски – учимся сочетать вещи

Иорданская королева Рания Фото: facebook.com/QueenRania

Иорданская королева Рания, которая недавно вышла на публику в стильных брюках-клеш, преподнесла модницам еще один полезный fashion-урок.

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Для визита к местным музыкантам иорданская королева предстала перед общественностью в черных брюках-бананах, белой майке и удлиненном жакете алого цвета. Жена Абдуллы II сделала нежный макияж, подчеркнув глаза и накрасив губы светло-розовой помадой. А накрученные волосы придавали Рании эффектности.

Классический образ Рании в черных брюках-бананах и алом жакете Фото: facebook.com/QueenRania

В завершении к образу госпожа Рания надела классические туфли из замши. Ее Величество в очередной раз сумела доказать, что классические наряды могут быть комфортными и деловыми одновременно.

Королева Рания в деловом look в кругу музыкантов Фото: facebook.com/QueenRania

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.

А также недавно иорданская королева показала модницам, как гармонично сочетать красные и розовые тона, надев узкую юбку-карандаш и лонгслив с V-образным вырезом.

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