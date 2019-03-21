С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото

Идеи образов на каждый день

Женские кожаные юбки: идеи образов Фото: Pinterest

Кожаные изделия остаются на пике популярности в 2019 году. При выборе одежды из такого материала тяжело понять, с чем можно носить, например, кожаную юбки и какие цвета будут гармонично сочетаться вместе.

Носить кожаную юбки можно исключительно с другими кожаными вещами – главное заблуждении при составлении look.

Черную кожаную юбку можно носить с красной рубашкой или футболкой, с джинсовым верхом. Но для гармоничности образа лучше следовать главному правилу – темное со светлым или черное с белым. Именно светлые акценты в гардеробе станут самыми естественными на фоне черной кожаной юбки любого фасона и стиля.

Черная кожаная юбка с белой блузкой: тренды 2019 Фото: Pinterest

Если юбка, наоборот, сама по себе выполнена в насыщенных цветах: красном, голубом или зеленом, то верх лучше подбирать более спокойный.

Кожаная зеленая юбка-карандаш Фото: Pinterest

Красная кожаная юбка с белой футболкой: весенний образ Фото: Pinterest

С цветом мы определились, давайте поговорим с какими элементами одежды можно носить кожаную юбку. По сути, юбку из такого материала можно без преувеличения сочетать с чем душа пожелает – с блейзерами, со свитерами, рубашкой, футболкой и даже топом на бретельках.

Джинсовая рубашка с кожаной юбкой Фото: Pinterest

Для более полного образа можно наверх накинуть джинсовую куртку, классический пиджак, кожаную куртку-косуху или тренч. А что касается обуви, тут вольна ваша фантазия – кожаные юбки стильно соседствуют с кроссовками, лоферами, мокасинами, сапогами и босоножками.

С чем носить кожаную юбку: идеи образов Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы рассказывали о самых модных цветах 2019 года и о самых стильных украшениях нового сезона.

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