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С чем носить mom-джинсы: фотоподборка образов

Советы, которые помогут вам выглядеть стильно в 2020 году

Инна Петрова
Сегодня, 21:23

Джинсы мом (mom-jeans), с высокой посадкой, свободным от бедра кроем и немного зауженные книзу, не сдают своих позиций уже несколько лет подряд. Эта модель остается актуальной благодаря ее универсальности. Сегодня.Lifestyle рассказывает, как стильно носить джинсы мом в 2020 году, с какой одеждой и обувью их сочетать и куда надевать.

Напомним, что ранее мы писали о самых модных вариантах челок в 2020 году.

С мом-джинсами можно создать образ практически на любой случай жизни: на работу, прогулку, свидание, важную встречу, в поездку, магазин и вообще куда угодно. Они подчеркивают талию и визуально удлиняют ноги, если умело подобрать обувь.

Смотрите, чем на карантине занимаются известные дизайнеры:

Кому подходят джинсы мом

В первую очередь джинсы мом подойдут высоким девушкам. Тем, у кого средний рост, лучше дополнить образ обувью на каблуке или на платформе. А вот обладательницам широких бедер такая пара может добавить объема.

С чем носить джинсы мом | Фото: Pinterest

С чем носить джинсы мом

Пожалуй, единственное правило – выбирать к мом-джинсам верх, не закрывающий талию, а длинные футболки или рубашки заправлять в джинсы. В остальном – руководствуйтесь собственными предпочтениями.

Джинсы mom хорошо смотрятся с фактурными блузами | Фото: Pinterest

Как было упомянуто выше, mom-jeans потрясающе смотрятся с основными элементами гардероба: майками, топами, блузами, свитерами, кардиганами, косухами. Если мы говорим про обувь, то смело выбирайте кеды, кроссовки, ботинки на платформе, лодочки на низком ходу и высокий каблук.

Как носить mom-джинсы в 2020 году | Фото: Pinterest

Если хочется выглядеть женственно – надевайте к мом-джинсам атласный топ на бретелях и расставьте пару акцентов с помощью аксессуаров.

Повседневный лук легко составить из джинсов и лонгсливов из мягкого трикотажа. Дополнением выступят слипоны или спортивная обувь.

С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
С чем носить джинсы мом
Фото: Pinterest
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Кстати, при выборе джинсов мом нужно обращать внимание на детали: подвороты все еще допускаются, небрежно обрезанные края – тоже. Излишний декор в виде вышивки и порванные штанины – не лучший выбор.

Ранее мы писали о ТОП-5 модных пар обуви 2020 года.

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