С чем носить пуховик: модный урок от Риты Оры

Певица появилась на улицах Нью-Йорка в стильном "луке"

Рита Ора. Фото: Getty

Рита Ора, пришедшая на вечеринку в честь Хэллоуина в пышном платье с рискованным декольте, очень впечатлившем всех присутствующих, снова появилась на публике, но в менее эпатажном наряде.

Популярная американская исполнительница приняла участие в праздновании Дня благодарения, который отмечается в США в предпоследний четверг ноября. По случаю чего в Нью-Йорке прошел традиционный парад, устраиваемый известным универмагом Macy's.

Рита Ора Фото: AFP

Ора стала одной из участниц шоу, прокатившись на яркой платформе по улицам города. Звезда надела длинную полупрозрачную юбку и грубые ботинки. А основным предметом одежды стал объемный черный пуховик Simone Rocha из коллекции Moncler Genius.

Рита Ора Фото: Getty

Напомним, ранее Рита Ора стала почетным гостем запуска кампании Rimmel, куда пришла в объемном разноцветном пиджаке из новой коллекции Marc Jacobs.

Также мы выбрали для вас 15 пуховиков из столичных магазинов, за которыми можно смело отправляться в магазин прямо сейчас, поскольку время настоящих морозов уже не за горами.

А тем более, что с сегодняшнего дня, 23 ноября, во многих магазинах стартовала Черная пятница, во время которой можно купить много полезных вещей с невероятными скиждками.