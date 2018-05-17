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Как стильно выглядеть в вышиванке: подборка актуальных образов

Какую обувь и аксессуары подобрать к традиционному украинскому наряду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:07
День вышиванки: с чем носить
День вышиванки: с чем носить
День вышиванки: с чем носить
День вышиванки: с чем носить
День вышиванки: с чем носить
День вышиванки: с чем носить
День вышиванки: с чем носить
День вышиванки: с чем носить
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Сорочки с традиционными украинскими узорами продолжают быть в тренде и с каждым годом все больше завоевывают сердца самых изысканных модниц. Уже давно вышиванки выбирают не только украинки, но также мировые знаменитости.

Традиционный украинский наряд смотрится эффектно с абсолютно разными предметами гардероба, потому что вышиванки универсальны. Сорочки отлично сочетаются как с джинсами-скинни или бойфрендами, так и с джинсовыми шортами и более классическими брюками.

Из обуви подойдут любые сандалии, босоножки и эспадрильи, а также любимые кеды или кроссовки.

Дополнить образ можно крупными этническими украшениями – например, актуальными серьгами-кисточками, или лаконичными кольцами и тонкими цепочками на изящных ключицах.

Главное правило: светлые и яркие вышиванки лучше выбирать на лето, а сорочки более темных и приглушенных цветов хорошо подойдут для осени и межсезонья.

Ко Дню вышиванки "Сегодня" подобрал несколько эффектных образов с вышиванками, которые помогут вдохновить на создание собственных непревзойденных lookов.

Напомним, ранее мы писали о топ-10 поводах надеть традиционный украинский наряд. Также сообщали, что королева бурлеска Дита фон Тиз появилась на публике в украинской вышиванке.

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Источник: "Сегодня"
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