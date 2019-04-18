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С чем носить женский кардиган: весенний образ для ценителей комфорта

Выбираем кардиган на весну/лето 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Стильные идеи женских кардиганов на каждый день
Стильные идеи женских кардиганов на каждый день
Фото: Pinterest

Кардиган – одна из самых комфортных форм одежды и безоговорочный must have в женском гардеробе. Благодаря разнообразным фасонам, материалам и цветам кардиган удобен для носки в повседневной жизни. В этой статье Сегодня.Lifestyle расскажут, с чем можно носить кардиган и какие сочетания цветов выглядят гармонично. 

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Для начала вам нужно определиться с ростом – высоким девушкам подходят удлиненные фасоны, низким – средней длины. Вариантов сочетаний можно придумать множество, особенно нескучно смотрятся модели с капюшоном, без пуговиц или рукавов. Главный плюс – скрывает недостатки фигуры, так что ее могут носить девушки любой комплекции.

С чем можно носить кардиган весной/летом 2019?

  • с джинами и брюками на высокой талии 
  • платьем в английском стиле
  • юбкой-карандаш в сочетании с блузкой или топом
  • коротким платьем или шортами
  • трендом 2019 года – велосипедками 
  • кюлотами
  • платьем-миди и в пол
  • лосинами 
  • кожаной юбкой, платьем или брюками 
  • рубашкой или блузой 
  • футболкой или майкой 
  • кроссовками, туфлями, лоферами и брогами, а также туфлями на высоких каблуках  

Особенно стильно однотонный кардиган смотрится с тельняшкой в бело-синюю или черную полоску. Подбор цветовой гаммы при выборе кардигана на весну или лето зависит от оттенков главных элементов образа. Если вы надеваете белую футболку со светлым низом, наверх можно накинуть кардиган любого цвета. А в сочетании с красной юбкой, например, фиолетовый может перенасытить образ. 

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Не бойтесь аксессуаров!

Даже если кардиган свободного кроя, не бойтесь надевать ремень на платье или высокую юбку. Смотреться все будет гармонично! Экспериментируйте со шляпами, стильными очками, украшениями и необычными сумками. А главное правило – вам должно быть комфортно. Для этого дизайнеры и придумали такой вид одежды, как кардиган. 

Теплый вязанный кардиган голубого цвета
Фото: Pinterest
Красный кардиган в сочетании с черными брюками skinny
Фото: Pinterest
Серый кардиган свободного кроя под белую телесную майку
Фото: Pinterest
Длинный кардиган пудрового оттенка в сочетании с белым платьем и сандалиями
Фото: Pinterest
Фиолетовый кардиган и белая футболка с надписями
Фото: Pinterest
Кардиган крупной вязки с шелковым платьем и туфлями-лодочками
Фото: Pinterest
Шерстяной кардиган в ансамбле с черной шляпой
Фото: Pinterest
Варианты полосатых кардиганов на лето 2019
Фото: Pinterest
С чем сочетать кардиган крупной вязки: идеи с фото
Фото: Pinterest
Короткие кардиганы сочетаем с шарфами
Фото: Pinterest
Однотонные кардиганы и тельняшка: тренд 2019
Фото: Pinterest
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Также Сегодня.Lifestyle ранее рассказывали, с чем можно носить джинсы разных фасонов: от skinny до классического кроя. А также ранее мы писали о главных антитрендах весны/лета 2019. 

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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