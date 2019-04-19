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С гепардом на груди: Тина Кароль удивила образом на "Золотой Жар-птице"

Поп-дива украинского шоу-бизнеса появилась в необычном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

В Киеве прошла ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019", на которую съехались звезды украинского шоу-бизнеса. И, конечно, не обошлось без присутствия поп-дивы музыкальной индустрии Тины Кароль.

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Для торжества украинская певица выбрала нетипичный для ее гардероба наряд от украинского дизайнера вышиванок Юлии Магдыч - черно-белый комплект из облегающей юбки и неординарного топа. На груди у Тины красовался золотистый рисунок мордочки гепарда, что придавало светскому аутфиту эксцентричности. 

Тина Кароль в черно-белом комплекте от дизайнера Юлии Магдыч
Тина Кароль в черно-белом комплекте от дизайнера Юлии Магдыч
Фото: instagram.com/tina_karol

Особое внимание притягивали нежные украшения ручной работы от украинского бренда Guzema Fine Jewelry, а именно – длинная золотистая цепочка и серьги-висюльки. В макияже присутствовали любимые оттенки Кароль - красная помада и нюдовые тени в сочетании со стрелками. 

Главный элемент вечернего образа Тины Кароль – золотистый гепард
Главный элемент вечернего образа Тины Кароль – золотистый гепард
Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, Сегодня.Lifestyle также поделились полным списком победителей премии "Золота Жар-птиця 2019".

Специальными гостями вечера стали Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместный трек "Безодня", пленивший поклонников артистов.

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