С ног до головы в Dior: новый выход Шарлиз Терон

Актриса пришла на одну из церемоний в эффектном образе

Шарлиз Терон. Фото: AFP

Шарлиз Терон, буквально на днях раздевшаяся в новой рекламе культового аромата Dior, стала гостьей церемонии вручения премии IndieWire Honors, прошедшей в Лос-Анджелесе, где отмечают достижения актеров и режиссеров в независимом кино.

43-летняя актриса в этот вечер также получила награду за фильм "Талли", речь в котором идет о нелегких буднях многодетной мамы.

Шарлиз Терон Фото: AFP

На мероприятии Шарлиз была с ног до головы одета в вещи бренда Dior. На ней была черная юбка с широким поясом, свободная белая футболка с принтом и черные высокие сапоги. На боку звезды красовалась сумочка с узнаваемым логотипом, а в ушах – блестящие серьги.

Шарлиз Терон Фото: AFP

Напомним, ранее Шарлиз рассказала о том, как сбрасывали лишний вес, который ей было необходимо набрать для роли в мелодраме "Талли". Также в интервью для журнала ELLE голливудская звезда рассказала о материнстве, воспитании приемных детей, расизме и ролях в кино.