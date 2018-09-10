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С новой стрижкой и сразу на обложку журнала: Ирина Шейк сменила образ

Модель Ирина Шейк украсила обложку Daily Front Row

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Ирина Шейк. Фото: instagram/irinashayk
Ирина Шейк. Фото: instagram/irinashayk

Всемирно известная модель Ирина Шейк, которая на днях посетила одно из модных мероприятий в золотом платье от Versace, снялась для обложки журнала Daily Front Row. Да не просто так, а с новой и очень короткой стрижкой.

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Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk

Первые снимки уже можно увидеть в Instagram Ирины. Не исключено, конечно, что это всего лишь парик, но все равно он очень к лицу звезде.

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Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk

Стоит отметить, что компанию Шейк на обложке составил мужчина – модель Джон Кортахарен.

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Ирина Шейк
Фото: instagram/irinashayk

Напоним, не так давно в Вероне прошла грандиозная презентация новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi. Показ ознаменовался приездом звездных гостей, в числе которых была звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер. По такому случае атриса выбрала ажурный топ Intimissimi, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

Ранее Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на Венецианском кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.

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Источник: "Сегодня"
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