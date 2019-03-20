С перьями на голове и в облегающем комбинезоне: новый выход Кати Осадчей

Телеведущая в прямом смысле блистала перед камерами

Катя Осадчая Фото: instagram.com/kosadcha

После каникул в Италии и Германии украинская телеведущая Катя Осадчая вернулась домой и сразу отправилась в столичный "Октябрьский дворец" на новые съемки.

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На культурной локации состоялась премьера спектакля "Ladies Night. Kyiv Style". Постановка рассказывает об истории шести друзей, которые остались без работы и тщетно пытаются ее найти. Такое мероприятие украинская знаменитость посетила в эффектном наряде – блестящем комбинезоне изумрудного цвета. Не обошелся звездный look без традиционного аксессуара – оригинальной шляпки от Marta Holod с перьями в тон наряду.

Катя Осадчкая вернулась в Киев после каникул в Италии Фото: instagram.com/kosadcha

В качестве обуви известная ведущая выбрала черные туфли-лодочки на высоком каблуке, которые сочетались с черным элементом на поясе комбинезона.

Напомним, ранее Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне. А также запостила снимок, на котором запечатлена, стоящей на ступеньках одного из старинных домов в нежно-голубом свитере с высоким горлом.

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