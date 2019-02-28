Сахарный миндаль или заварной крем: какие цвета самые модные в 2019

Трендовые оттенки в новом сезоне 2019

Американский институт цвета Pantone назвал оттенки, которые будут в тренде в начале весеннего сезона. Наталья Тимуршина узнавала, как их отличать и нравится ли палитра украинцам.

Сахарный миндаль или ванильный заварной крем – это не названия мороженого, а цвета! Институт цвета Pantone назвал такие оттенки 2020 года. Но пока их можно увидеть разве что на мировых подиумах.

Названия нынешних весенних коллекций не менее загадочны – говорят стилисты.

"Розовый павлин – очень красивый женственный цвет. Следующая у нас куркума. Куркума цвет такой достаточно оранжевый", – рассказывает Ольга Шаповалова, персональный стилист.

Читайте также Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

"Весенний цвет – тоффи. Карамельный цвет, цвет детства, цвет сладких ирисок. Очень красиво он смотрится в сочетании с голубым – он как раз на мне сейчас", – говорит стилист.

Эксперты объясняют, почему весенняя палитра ассоциируется с десертами. Когда есть название – есть некая ассоциация с цветом и легче отличить тот или другой желтый или розовый между собой. В электронном виде есть эта палитра, и она действительно упрощает жизнь.

Догадаться по одной только картинке, где цвет, трудно. С этим тестом не могут справиться даже девушки. Что уж говорить о парнях, которое называют коралловый оттенок – красным.

А вот продавцы столичного торгового центра убеждают – есть и знающие клиенты. Даже приходят со своими фотографиями.

"Там баклажановый, цвет перца, мяты – вот такие разные цвета приходят и показывают: нет у вас такого цвета?", – рассказывает продавец Татьяна.

Впрочем, чтобы выглядеть модно, не обязательно учить наизусть всю причудливую палитру. Достаточно знать, что в тренде этой весной – коралловый и желтый.

Напомним, ранее мы писали о том, какую обувь носят модницы Парижа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram