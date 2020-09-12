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Saint Laurent показал кампейн, над которым работала киевская команда Family Production

Вчера, 14:33

Ролик снимали в Париже, Нью-Йорке и Пекине, а постпродакшн проходил в украинской столице

Модный дом Saint Laurent представил весенне-летнюю мужскую коллекцию 2021. Над рекламным роликом работала киевская продакшн-команда Family Production. Шестиминутное видео, в котором модели выполняют трюки на крышах исторических зданий, опубликовано в YouTube.

Мини-фильм под названием No Matter How Long the Night Is ("Неважно, сколько длится ночь") снимали в Нью-Йорке, Пекине и Париже, с использованием технологий комбинированной реальности. А вот постпродакшн проходил в Киеве.

Режиссером ролика стала Натали Кангилем. В качестве композитора выступил французский продюсер SebastiAn.

В коллекции SAINT LAURENT – MEN'S SPRING SUMMER 2021 представлены вещи в калифорнийском стиле – это гавайские рубашки, легкие бомберы, шорты-бермуды, приталенные костюмы и шляпы с широкими полями.

Фото: instagram.com/ysl

Ранее сообщалось, что Ленни Кравиц стал лицом нового аромата Yves Saint Laurent.

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