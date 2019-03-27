Сама скромность: принцесса Беатрис примеряла черное платье из бархата
Внучка Елизаветы II примеряла скромный образ
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская всегда появляется на публике в скромных и элегантных нарядах. Очередной светский выход не стал исключением для королевской леди.
На открытие бутика в Лондоне 30-летняя английская принцесса Беатрис Йоркская надела скромное бархатное платье с расшитыми голубыми цветами, которое прикрывало все части тела принцессы. Видны были лишь ее ноги в черных капроновых колготках и туфлях на каблуках с узким носом – трендом весны/лета 2019 года.
В макияже и прическе принцессы также не было излишеств – аккуратно уложенные волосы и слегка заметный макияж. А что, натуральность тоже в моде. Украшения внучка королевы предпочла не надевать.
Напомним, что ранее принцесса Беатрис Йоркская появилась на модном мероприятии в Нью-Йорке в платье пурпурного цвета от Alberta Ferretti.
До этого юную леди мы видели на дне рождении у королевы Елизаветы в наряде пурпурного цвета от Gareth Pugh за 460 долларов.
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