Сама скромность: принцесса Беатрис примеряла черное платье из бархата

Внучка Елизаветы II примеряла скромный образ

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская всегда появляется на публике в скромных и элегантных нарядах. Очередной светский выход не стал исключением для королевской леди.

Читайте также Скоро помолвка? Принцесса Беатрис закрутила роман с разведенным мультимиллионером

На открытие бутика в Лондоне 30-летняя английская принцесса Беатрис Йоркская надела скромное бархатное платье с расшитыми голубыми цветами, которое прикрывало все части тела принцессы. Видны были лишь ее ноги в черных капроновых колготках и туфлях на каблуках с узким носом – трендом весны/лета 2019 года.

30-летняя Беатрис Йоркская в черном бархатном платье Фото: Getty Images

В макияже и прическе принцессы также не было излишеств – аккуратно уложенные волосы и слегка заметный макияж. А что, натуральность тоже в моде. Украшения внучка королевы предпочла не надевать.

Напомним, что ранее принцесса Беатрис Йоркская появилась на модном мероприятии в Нью-Йорке в платье пурпурного цвета от Alberta Ferretti.

До этого юную леди мы видели на дне рождении у королевы Елизаветы в наряде пурпурного цвета от Gareth Pugh за 460 долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram