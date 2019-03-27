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Сама скромность: принцесса Беатрис примеряла черное платье из бархата

Внучка Елизаветы II примеряла скромный образ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:08
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис
Фото: Getty Images

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская всегда появляется на публике в скромных и элегантных нарядах. Очередной светский выход не стал исключением для королевской леди. 

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На открытие бутика в Лондоне 30-летняя английская принцесса Беатрис Йоркская надела скромное бархатное платье с расшитыми голубыми цветами, которое прикрывало все части тела принцессы. Видны были лишь ее ноги в черных капроновых колготках и туфлях на каблуках с узким носом – трендом весны/лета 2019 года.

30-летняя Беатрис Йоркская в черном бархатном платье
30-летняя Беатрис Йоркская в черном бархатном платье
Фото: Getty Images

В макияже и прическе принцессы также не было излишеств – аккуратно уложенные волосы и слегка заметный макияж. А что, натуральность тоже в моде. Украшения внучка королевы предпочла не надевать. 

Напомним, что ранее принцесса Беатрис Йоркская появилась на модном мероприятии в Нью-Йорке в платье пурпурного цвета от Alberta Ferretti. 

До этого юную леди мы видели на дне рождении у королевы Елизаветы в наряде пурпурного цвета от Gareth Pugh за 460 долларов

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