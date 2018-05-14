Самые красивые: кто претендует на победу в конкурсе "Миссис Открытый МирУкраина 2018"

Победительница представит Украину на международных конкурсах красоты

14 мая состоится финал конкурса "Мrs. Ukraine World Open 2018"

14 мая в киевском отеле Fairmont Grand Hotel уже в третий раз состоится конкурс красоты среди "миссис" – Мrs. Ukraine World Open 2018. Этот проект объединяет красивых и успешные украинок, которые представят нашу страну на престижных международных конкурсах – Mrs. Universe 2018 на Филиппинах, Mrs. Europe 2018 в Гибралбаре, Mrs. Earth 2018 в Лас-Вегасе, Woman of the Year на Канарских островах.

В конкурсе принимают участие красивые, успешные, реализованные в семье и социуме женщины от 30 до 45 лет. Для участия в финале было отобрано 8 претенденток со всех регионов Украины.

Ани Амбарцумян

Фото: пресс-служба





Армения-Украина, город Киев.

Профессия: Детский семейный психолог. Основательница центра детской и семейной психологии "Fulfilling life".

Ани родилась в Армении, но большую часть своей жизни живет в Украине и считает ее своей второй Родиной! "Мое участие в проекте – это желание показать красоту украинских женщин, а также представить Украину в международном финале проекта. Я счастливая мама троих сыновей. Они мое вдохновение, как в жизни так и в работе. В профессиональной деятельности всегда опираюсь на семейные ценности, традиции и на мое этническое происхождение, – говорит Ани. – Как психолог знаю, каждая девочка в детстве мечтает стать принцессой. Мне с детства нравилось быть в центре внимания, дарить эмоции людям. Хочу вдохновить своих учениц, моих друзей и других женщин и мам и поддержать в том, что никогда не поздно реализовать детскую мечту, подарить радость родным и побороть свой страх".

Ольга Грамм

Фото: пресс-служба

Город Киев.

Профессия: основательница и создатель бренда женской одежды "Olga Gramm".

Ольга родилась в замечательном маленьком городе в Донецкой области. Переехав жить в Киев, она еще ближе приблизилась к своей мечте – создавать красивые женские вещи! "Каждая женщина в этом мире мечтает быть по-настоящему счастливой. Для меня счастье – это здоровье моих родных и близких, – говорит Ольга. – Моя семья – это моя опора, поддержка, любовь и сама главная ценность в жизни. Так же счастье – заниматься любимым делом, которое вдохновляет, окрыляет и делает жизнь захватывающим. Участвуя в проекте, хочу показать, что украинские женщины самые красивые, талантливые, успешные. Они замечательные хозяйки и хранительницы семейного уюта. Каждая из нас уже носит звание Королевы своей жизни. Желаю всем успехов, добра и счастья!"

Ольга Грицик

Фото: пресс-служба



Город Одесса.

Профессия: Инженер, руководитель проектно-инженерной компании

Ольга родилась и живет в Одессе. В браке 15 лет, воспитывает дочь, 14 лет, и двух сыновей – 8 лет и 1,5 года. Ольга по образованию инженер. В 2009 году основала проектно-инженерную компанию, которую возглавляет по сей день. Более 10-ти лет регулярно занимается спортом. С самого раннего детства приучает к спорту и детей – младший сын с полуторамесячного возраста занимается плаванием. Уверена, что спорт помогает детям расти более организованными, ответственными, дисциплинированными, а, главное, здоровыми. Семья Ольги много путешествует, отдавая предпочтения активному отдыху: лыжи, ролики, велосипеды. Увлекается психологией и любит рисовать. "Жизнь прекрасна и удивительна. И для меня приготовила все самое лучшее!" – уверена Ольга. Большое внимание уделяет уходу за своей внешностью, поскольку считает, что "мужчина должен гордиться, дочь брать пример, а сыновья восхищаться."

Виктория Мельничук

Фото: пресс-служба



Город Киев.

Профессия: Маркетолог. Автор образовательной платформы "Мамочки Online".

Виктория – счастливая жена и мать малышки 4-х лет. Более 12 лет Виктория работает маркетологом и продолжает совершенствоваться в этой сфере. Параллельно развивает образовательную платформу для женщин в Facebook, которая называется "Мамочки Online". Цель Виктории – чтобы красивых, успешных, реализуемых женщин в Украине становилось с каждым днем больше. "Своим примером я хочу вдохновить женщин, показать, что возраст не является ограничителем. Можно в любом возрасте менять профессию, оставаться социально активной, интересной и привлекательной женщиной. Все ограничения у нас в голове. Мы сами создаем свою жизнь!"- говорит Виктория Мельничук.

Ульяна Оксенюк

Фото: пресс-служба



Город Львов

Профессия: семейный адвокат, юрист по семейному праву. Соучредитель ресторана "DELIZIA". Владелица салона эксклюзивных вечерних и свадебных платьев "VALERI".

Самым большим своим достоянием, достижением и богатством женщина считает своих 3-х детей, семью и родителей! Ульяна родилась и выросла во Львове, где и познакомилась со своим любимым мужем Даниэлем, который родом из Италии. В семье Ульяны две Родины – у мужа Италия, а у нее – Украина, однако они совместно решили жить, работать, творить, воспитывать своих детей в Украине. По ее мнению, настоящее счастье женщины базируется на трех "китах" – любящих родителях, любимом и бережном муже и хороших детях, поэтому считает себя по-настоящему счастливой! Считает, что образование не заканчивается на получении диплома, а приобретается в течение всей жизни.

Ирина Оськина

Фото: Ирина Оськина





Город Киев

Профессия: основательница двух салонов красоты, ведущий специалист-косметолог, психолог, основательница бренда дизайнерской медицинской одежды "Oskinabrand".

Ирина сочетает в своем облике молодость, красоту, высокий профессионализм и преданность семейным ценностям. Косметолог по профессии, она любящая жена и заботливая мать 3-х замечательных детей. Открыв свой первый салон красоты, Ирина поняла, что костюм мастера играет ту же роль, что и наряд героя в портретной живописи. Он может многое рассказать. Ведь мастер салона красоты, пусть даже по внешним признакам, должен быть идеалом красоты современной женщины. Так появились расписанные руками одежда и обувь, предназначенные для мастеров красоты, влюбленных в свою профессию. Сторонник христианских семейных ценностей Ирина и в своих детях пытается воспитывать вечные, как мир, традиционные качества. В дочках – доброту, стремление к красоте во всем, что их окружает, у сына – ответственность, заботу о близких, понимание своей жизненной цели.

Ирина Рудневская

Фото: Пресс-служба





Город Киев.

Профессия: фуд-продюсер, кулинарный эксперт, консультант. Член Ассоциации Шеф-Поваров Украины. Резидент Творческого объединения кулинарного сообщества "Шеф Group". Фуд-блогер, автор кулинарного интернет проекта baziliks.com.ua. Автор рубрики "Территория вкуса" в глянцевом журнале CosmoLady.

Родилась Ирина в маленьком украинском селе на Херсонщине. Сейчас вместе с семьей живет в Киев. Ирина – счастливая жена и мать двоих детей: дочери Дарьи (14 лет) и сына Давида (5 лет). Работая фуд-продюсером известного кулинарного шоу, Ирина создает настоящие шедевры из, казалось бы, обычных ингредиентов. Активное участие в развлекательных и кулинарных телевизионных шоу позволяет окунуться в мир кулинарии и реализовать свои кулинарные и социальные проекты. "Я невероятно счастлива быть частью этого грандиозного проекта. Это новый вызов для меня, который я надеюсь с гордостью преодолеть!" – говорит Ирина.

Сюзанна Троценко

Фото: пресс-служба

Город Днепр.

Профессия: Beauty-эксперт.

"Главным в моей жизни есть постоянное саморазвитие и совершенствование. Получив экономическое образование я не останавливалась и продолжала искать свое жизненное призвание. Сейчас я – beauty-эксперт ". Таким образом, хобби, которое приносит удовольствие и удовлетворение, переросло в деятельность и работу. Сюзанна создает красоту и делает людей более счастливыми и прекрасными. Женщина ведет активный образ жизни. Любит спорт, тренажерный зал, вейкборд, дайвинг. Вдохновляется путешествиями. Книги по саморазвитию и психологии помогают познавать новое, держать себя в тонусе. Сюзанна очень любит театр и любое творчество. "Культурная жизнь развивает и всегда вдохновляет создавать что-то новое!" – говорит Сюзанна.