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Самые красивые звездные пары на красной дорожке Оскара-2020

Рами Малек с Люси Бойнтон и другие голливудские парочки появились на церемонии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:53
"Оскар-2020": Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на красной дорожке
"Оскар-2020": Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на красной дорожке
Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар-2020". Победители в главных номинациях – Рене Зеллвегер и Хоакин Фенкс, которые стали лучшими актрисой и актером соответственно. Смотрите также полный список победителей премии "Оскар-2020".

Узнайте в деталях, как прошло вручение премии "Оскар-2020":

Мы уже показали эффектные наряды звезд, которые обязательно стоит увидеть, а также 5 образов на красной дорожке, которые уже окрестили модным провалом. Теперь делимся образами голливудских знаменитостей, которые появились на вручении "Оскара-2020" со своими вторыми половинками.

Так, среди других на красной дорожке появились Рами Малек и Люси Бойнтон, Антонио Бандерас и Николь Кемпел, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Хоакин Феникс и Руни Мара, Натали Портман и Бенджамин Мильпье. Звездные красотки блистали в элегантных нарядах, а их возлюбленные предстали в классических смокингах.

Рами Малек и Люси Бойнтон на красной дорожке "Оскара-2020"
Фото: Getty Images
Антонио Бандерас и Николь Кемпел
Фото: Getty Images
"Оскар-2020": Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на красной дорожке
Фото: Getty Images
Хоакин Феникс и Руни Мара
Фото: Getty Images
Натали Портман и Бенджамин Мильпье
Фото: Getty Images
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Фото: Getty Images
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Ранее мы также рассказали все самые интересные подробности 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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