Самые красивые звездные пары на красной дорожке Оскара-2020

Рами Малек с Люси Бойнтон и другие голливудские парочки появились на церемонии

"Оскар-2020": Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на красной дорожке Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар-2020". Победители в главных номинациях – Рене Зеллвегер и Хоакин Фенкс, которые стали лучшими актрисой и актером соответственно. Смотрите также полный список победителей премии "Оскар-2020".

Узнайте в деталях, как прошло вручение премии "Оскар-2020":

Мы уже показали эффектные наряды звезд, которые обязательно стоит увидеть, а также 5 образов на красной дорожке, которые уже окрестили модным провалом. Теперь делимся образами голливудских знаменитостей, которые появились на вручении "Оскара-2020" со своими вторыми половинками.

Так, среди других на красной дорожке появились Рами Малек и Люси Бойнтон, Антонио Бандерас и Николь Кемпел, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Хоакин Феникс и Руни Мара, Натали Портман и Бенджамин Мильпье. Звездные красотки блистали в элегантных нарядах, а их возлюбленные предстали в классических смокингах.

Рами Малек и Люси Бойнтон на красной дорожке "Оскара-2020" Фото: Getty Images Антонио Бандерас и Николь Кемпел Фото: Getty Images "Оскар-2020": Скарлетт Йоханссон и Колин Жост на красной дорожке Фото: Getty Images Хоакин Феникс и Руни Мара Фото: Getty Images Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Getty Images 1/6

Ранее мы также рассказали все самые интересные подробности 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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