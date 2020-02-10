Самые красивые звездные пары на красной дорожке Оскара-2020
Рами Малек с Люси Бойнтон и другие голливудские парочки появились на церемонии
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии "Оскар-2020". Победители в главных номинациях – Рене Зеллвегер и Хоакин Фенкс, которые стали лучшими актрисой и актером соответственно. Смотрите также полный список победителей премии "Оскар-2020".
Узнайте в деталях, как прошло вручение премии "Оскар-2020":
Мы уже показали эффектные наряды звезд, которые обязательно стоит увидеть, а также 5 образов на красной дорожке, которые уже окрестили модным провалом. Теперь делимся образами голливудских знаменитостей, которые появились на вручении "Оскара-2020" со своими вторыми половинками.
Так, среди других на красной дорожке появились Рами Малек и Люси Бойнтон, Антонио Бандерас и Николь Кемпел, Том Хэнкс и Рита Уилсон, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, Хоакин Феникс и Руни Мара, Натали Портман и Бенджамин Мильпье. Звездные красотки блистали в элегантных нарядах, а их возлюбленные предстали в классических смокингах.
Ранее мы также рассказали все самые интересные подробности 92-й церемонии награждения премии "Оскар-2020".
Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.
Все подробности в спецтеме Оскар 2020
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