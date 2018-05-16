Самые шикарные королевские свадебные платья

Считанные дни остались до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день их свадьбы. Фото: Getty

Мир замер в ожидании свадебной церемонии, которая состоится 19 мая, трансляцию торжества будут смотреть тысячи зрителей по всему миру. Стало известно, что Меган пойдет под венец в наряде за 135 тысяч долларов. И пока мы можем только гадать, как будет выглядеть ее платье, предлагаем вспомнить, какими были свадебные наряды на знаменитых королевских свадьбах.

Платье принцессы Дианы

Фото: Getty

Самым известным свадебным платьем, и не только среди королевских свадеб, является наряд принцессы Дианы. Ее свадьба с принцем Чарльзом, сыном королевы Елизаветы, состоялась 29 июля 1981 года. Над созданием платья для Дианы работали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль, и работа проходила в строжайшей секретности! Наряд из шелковой тафты цвета слоновой кости декорирован многочисленными оборками, расшит вручную 10 000 жемчужинами и дополнен 9-метровым шлейфом. Легендарное платье унаследовано сыновьями Дианы – Уильямом и Гарри – и теперь является частью экспозиции, посвященной покойной принцессе.

Платье Кейт Миддлтон

Фото: Getty

Платье, в котором Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, оценивается в колоссальные 400 000 долларов и считается одним из самых дорогих нарядов в мире. Над его созданием (в строжайшей секретности!) работала креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон. Платье было сшито из атласа, кружева и органзы. Корсаж наряда сзади застегивался на 58 пуговиц, а кружевные аппликации на подоле и на шлейфе платья были вырезаны вручную в Королевской школе рукоделия, во дворце Хэмптон-корт. Образ невесты дополняла тиара и фата.

Свадебное платье Грейс Келли

Фото: Getty

Будущая жена принца Гарри Меган Маркл в своем роде повторяет судьбу Грейс Келли. Она тоже была американской актрисой, которая вышла замуж за представителя европейской монархии. Свадьба Грейс Келли и князя Монако Ранье III состоялась 18 апреля 1956 года. Элегантное платье Грейс до сих пор выглядит актуально. Примечательно, что создание наряда Грейс доверила не знаменитому дизайнеру, а своей костюмерше из киностудии Хелен Роуз. Наряд из тафты, украшенный 125-летним кружевом и жемчугом, превзошел все ожидания.

Платье принцессы Софии

Фото: Getty

13 июня 2015 года в Королевском дворце Стокгольма состоялась свадьба модели Софии Хелльквист и принца Швеции Карла Филиппа. Невеста шла под венец в платье от шведского дизайнера Иды Сьёштедт. Наряд с длинным шлейфом был украшен деталями из кружева в трех оттенках белого. Образ завершала тиара, украшенная бриллиантами и изумрудами.

Свадебное платье Шарлен, княгини Монако

Фото: Getty

Профессиональная спортсменка Шарлен Уиттсток после свадьбы с Альбертом, князем Монако (сыном Грейс Келли), получила титул княгиня Монако. Шикарная свадьба состоялась в 2011 году. В королевский дворец были приглашены 3500 гостей, перед которыми невеста появилась в лаконичном платье Armani Privé с открытыми плечами.

Свадебное платье кронпринцессы Швеции Виктории

Фото: Getty

Виктория вышла замуж за своего бывшего инструктора по фитнесу в 2010 году. Для церемонии невеста выбрала наряд от шведского бренда Pär Engsheden. Белоснежный наряд с длинным шлейфом и открытыми плечами дополнили корона и кружевная фата.

Платье королевы Испании Летиции

Фото: Getty

Журналистка Летиция Орти вышла замуж за принца Филиппа в платье с 5-метровым шлейфом и шелковой фатой от испанского дизайнера Мануэля Пертегаса. Венчание транслировалось телевизионными каналами многих стран, которые собрали у экранов около 1,5 миллиарда зрителей во всем мире

Платье Принцессы Великобритании Анны

25 января 1973 года принцесса Великобритании Анна, дочь королевы Елизаветы, вышла замуж за капитана Марка Филлипса. Брак распался в 1989 году, а вот ее подвенечный наряд так и остался в памяти подданных. Анна выбрала платье в стиле Тюдоров от Maureen Baker.

О том как принц Гарри и Меган Маркл готовятся к свадьбе, смотрите в сюжете ниже: