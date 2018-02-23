Самые яркие и безумные образы гостей показа Gucci в Милане

Сегодня, 16:46

Розовые пушистые шубы и свитер с бэтменом

Японская группа Amiaya на показе Gucci. Фото: AFP
Японская группа Amiaya на показе Gucci. Фото: AFP

21 февраля началась Неделя мода в Милане. Одним из самых популярных стал показ Gucci. Мы уже писали о девушке с необычной внешностью, которая прошлась по подиуму на показе знаменитого бренда. Но это было не все. Во время показа по подиуму прошлись модели с точными копиями своей головы. 

Мы решили сделать подборку ярких фото гостей, посетивших нашумевший показ. Их наряды стали не менее экстравагантными, чем у моделей на подиуме.


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

К слову, фото моделей с "отрубленными" головами в руках активно набирает популярность в Сети и, похоже, этот сюрреалистический показ Gucci запомнится всем надолго. Дизайнер Gucci Алессандро Микеле объяснил свою идею: точная копия головы модели в руках – это символ поиска себя, своей индивидуальности. По мнению дизайнера, необходимо "следить за своей головой и мыслями".

Недавно завершилась Неделя моды в Лондоне. Сайт "Сегодня" составил подборку примеров  уличного стиля гостей мероприятия, которые соблюли все последние тенденции в мире моды на этот год.  

Мода на все украинское набирает обороты. В видеоролике ниже вы можете узнать, какие продукты и вещи сейчас становятся все более популярными:
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Источник:

"Сегодня"

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