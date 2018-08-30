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Самые яркие платья красной дорожки Венецианского кинофестиваля

На открытие 75-го Венецианского кинофестиваля пришло множество звезд в стильных нарядах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:20
Звездные гости 75-го Венецианского кинофестиваля. Фото: AFP
Звездные гости 75-го Венецианского кинофестиваля. Фото: AFP

На итальянском острове Лидо прошла церемония открытия 75-го Венецианского кинофестиваля, за вожделенные статуэтки которого в нынешнем году будет бороться 21 фильм.

Разумеется, главным событием вечера стала красная дорожка, к выходу на которую знаменитости выбирают самые красивые платья. В этом году звездными гостями фестиваля стали актрисы Наоми Уотс, Клэр Фой, Клеманс Поэзи, модели Сара Семпайо, Изабель Гулар и множество других представителей мирового шоу-бизнеса.

Лотти Мосс
Фото: Getty
Актриса Каролина Крешентини
Фото: AFP
Актриса Клэр Фой
Фото: AFP
Модель Джорджина Родригес
Фото: AFP
Актриса Оливия Хэмилтон
Фото: AFP
Модель Сара Семпайо
Фото: AFP
Актриса Клеманс Поэзи
Фото: AFP
Актриса Наоми Уотс
Фото: AFP
Модель Изабель Гулар
Фото: AFP
Габриэлла Уайлд
Фото: Getty
Модель Барбара Палвин
Фото: Getty
Актриса Трине Дюрхольм
Фото: Getty
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Напомним, не так давно в Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards. Как-то так повелось, что очень часто подобного рода события превращаются не в битву модных нарядов, а в парад настоящей безвкусицы. И эта церемония не стала исключением. Например, бывшая пассия Канье Уэста Эмбер Роуз пришла в красном латексном костюме, в котором, вероятнее всего, собиралась выглядеть женщиной-кошкой. А Ники Минаж надела купальник с прозрачной юбкой.

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Источник: "Сегодня"
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