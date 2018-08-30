Самые яркие платья красной дорожки Венецианского кинофестиваля

На открытие 75-го Венецианского кинофестиваля пришло множество звезд в стильных нарядах

Звездные гости 75-го Венецианского кинофестиваля. Фото: AFP

На итальянском острове Лидо прошла церемония открытия 75-го Венецианского кинофестиваля, за вожделенные статуэтки которого в нынешнем году будет бороться 21 фильм.

Разумеется, главным событием вечера стала красная дорожка, к выходу на которую знаменитости выбирают самые красивые платья. В этом году звездными гостями фестиваля стали актрисы Наоми Уотс, Клэр Фой, Клеманс Поэзи, модели Сара Семпайо, Изабель Гулар и множество других представителей мирового шоу-бизнеса.

Лотти Мосс Фото: Getty Актриса Каролина Крешентини Фото: AFP Актриса Клэр Фой Фото: AFP Модель Джорджина Родригес Фото: AFP Актриса Оливия Хэмилтон Фото: AFP Модель Сара Семпайо Фото: AFP Актриса Клеманс Поэзи Фото: AFP Актриса Наоми Уотс Фото: AFP Модель Изабель Гулар Фото: AFP Габриэлла Уайлд Фото: Getty Модель Барбара Палвин Фото: Getty Актриса Трине Дюрхольм Фото: Getty 1/12

Напомним, не так давно в Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards. Как-то так повелось, что очень часто подобного рода события превращаются не в битву модных нарядов, а в парад настоящей безвкусицы. И эта церемония не стала исключением. Например, бывшая пассия Канье Уэста Эмбер Роуз пришла в красном латексном костюме, в котором, вероятнее всего, собиралась выглядеть женщиной-кошкой. А Ники Минаж надела купальник с прозрачной юбкой.