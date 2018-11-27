Сара Джессика Паркер снова стала Кэрри Брэдшоу

Актриса появилась в рекламе в образе своей героини

Сара Джессика Паркер. Фото: instagram/sarahjessicaparker

Модный бренд нижнего белья Intimissimi, в рекламе которого не так давно снялась супермодель Ирина Шейк, снова пригласил представлять свою продукцию звезду не меньшего масштаба.

Сара Джессика Паркер Фото: instagram/sarahjessicaparker

Сара Джессика Паркер стала лицом новой рекламной кампании, на съемках которой примерила атласные пижамы и кружевные топы.

Сара Джессика Паркер Фото: instagram/sarahjessicaparker

При этом фотосессия проходила на улицах Нью-Йорка. А на некоторых снимках Паркер стоит на точно таких же ступеньках, какие вели к входной двери Кэрри Брэдшоу в популярном некогда сериале "Секс в Большом городе.

Сара Джессика Паркер Фото: instagram/sarahjessicaparker

Напомним, не так давно в Вероне прошла грандиозная презентация новой коллекции Intimissimi. Показ ознаменовался приездом звездных гостей, в числе которых была и Сара Джессика Паркер, которая на всех мероприятиях выглядит стильно и роскошно. Актриса выбрала для выхода ажурный топ Intimissimi, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.