Сара Джессика Паркер снова стала Кэрри Брэдшоу
Актриса появилась в рекламе в образе своей героини
Модный бренд нижнего белья Intimissimi, в рекламе которого не так давно снялась супермодель Ирина Шейк, снова пригласил представлять свою продукцию звезду не меньшего масштаба.
Сара Джессика Паркер стала лицом новой рекламной кампании, на съемках которой примерила атласные пижамы и кружевные топы.
При этом фотосессия проходила на улицах Нью-Йорка. А на некоторых снимках Паркер стоит на точно таких же ступеньках, какие вели к входной двери Кэрри Брэдшоу в популярном некогда сериале "Секс в Большом городе.
Напомним, не так давно в Вероне прошла грандиозная презентация новой коллекции Intimissimi. Показ ознаменовался приездом звездных гостей, в числе которых была и Сара Джессика Паркер, которая на всех мероприятиях выглядит стильно и роскошно. Актриса выбрала для выхода ажурный топ Intimissimi, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.