Селена Гомес показала фото коллаборации с Coach
Певица и актриса Селена Гомес рассказала, когда новая коллекция появится в продаже
Американская звезда кино и сцены Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach.
Снимок станет частью предстоящей рекламной кампании. А первые вещи модницы смогут приобрести уже 31 августа.
Напомним, что это сотрудничество будет уже вторым в истории певицы и бренда. Результатом их первой совместной работы стала коллекция сумок. А в этот раз в продаже появится еще и одежда.
Напомним, ранее Селена Гомес установила новый рекорд в Instagram. За первые 13 минут после публикации снимков с празднования дня рождения, ее пост набрал миллион лайков.
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Источник: "Сегодня"