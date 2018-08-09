Селена Гомес показала фото коллаборации с Coach

Певица и актриса Селена Гомес рассказала, когда новая коллекция появится в продаже

Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez

Американская звезда кино и сцены Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach.

Снимок станет частью предстоящей рекламной кампании. А первые вещи модницы смогут приобрести уже 31 августа.

Селена Гомес и сумка, созданная совместно с брендом Coach Фото: instagram.com/selenagomez

Напомним, что это сотрудничество будет уже вторым в истории певицы и бренда. Результатом их первой совместной работы стала коллекция сумок. А в этот раз в продаже появится еще и одежда.

Напомним, ранее Селена Гомес установила новый рекорд в Instagram. За первые 13 минут после публикации снимков с празднования дня рождения, ее пост набрал миллион лайков.