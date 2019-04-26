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Черное платье Dior и шпильки: первый выход в свет Селены Гомес после госпитализации

Селена Гомес показала пикантное декольте на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: AFP

26-летняя певица Селена Гомес, которая недавно выпустила первый клип после госпитализации, практически исчезла из поля зрения и долгое время не появлялась на публике.

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Однако, на днях американская исполнительница стала гостей благотворительного мероприятия в Калифорнии и для своего редкого выхода в свет выбрала женственное черное платье Dior с глубоким декольте. Монохромный look звезды гармонично сочетался с ее обувью – черными туфлями на шпильке и аккуратно собранными волосами.

Американская певица Селена Гомес в платье Dior
Американская певица Селена Гомес в платье Dior
Фото: AFP

Самым ярким акцентов ее светского аутфита стали ярко-голубые стрелки и браслет на руке, выполненный из голубого бисера. 

Американская певица Селена Гомес
Американская певица Селена Гомес
Фото: AFP

Сразу после красной дорожки Селена Гомес отправилась на калифорнийский форум, где выступала со сцены. Звезда переоделась в более скромный наряд – молочные брюки-клеш и темно-синий пиджак в полоску. От изумительного образа Dior остались лишь голубые стрелки и браслет. 

Скромный образ Селены Гомес на форуме в Калифорнии
Скромный образ Селены Гомес на форуме в Калифорнии
Фото: AFP

Напомним, недавно Селена Гомес разместила целую серию снимков, на которых она запечатлена в белом купальнике в окружении подруг. Отметим, что в сети обсуждают новую звезду Instagram – мексиканку Софию Соларес, которая безумно похожа на знаменитую американскую певицу Селену Гомес. 

Смотрите видео о том, что Селена Гомес увеличила грудь:

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