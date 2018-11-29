Семейные ценности: H&M представил рождественскую коллекцию

В новую коллекцию вошла одежда для взрослых и детей и даже рождественские подарки

Новогодняя коллекция H&M. Фото: H&M

Не успел шведский бренд H&M презентовать мини-сериал, посвященный предстоящему Рождеству, как уже представил на суд своих поклонников новую коллекцию.

По словам дизайн-директора H&M, Перниллы Вольфархт, период рождественских праздников насыщен всевозможными событиями, которые предполагают частую смену образов. Именно поэтому в новую коллекцию вошли как наряды для шумных дискотек и офисных тусовок, так и простая и удобная одежда для празднования в кругу семьи.

В женской линейке появились свободные трикотажные платья и клетчатые юбки. В мужской – графические рисунки. А дети получили орнаменты из пайеток и крутые тапки.

Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M Новогодняя коллекция H&M Фото: H&M 1/15

Напомним, что шведский бренд одежды H&M зашел на украинский рынок в конце августа. В нашем обзоре мы писали, за что его так любят модники во всем мире и почему мы все его так долго ждали.

А вот новая коллекция Moschino была создана для H&M самим Джереми Скоттом. Она посвящена нулевым и золотой эпохе MTV. Все эти вещи можно будет купить во флагманских магазинах H&M с 8 ноября. А тем временем уже можно ознакомиться с лукбуком, чтобы точно знать, что хватать с полок, поскольку конкуренция обещает быть суровой.