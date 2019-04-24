Серый total look и туфли со змеиным принтом: праздничный образ королева Летиции

Испанская икона стиля примеряла деловой наряд

Королева Летиция Фото: Getty Images

Испанская королева Летиция посетила вместе с мужем королем Филиппом церемонию вручения литературной премии. Для официального торжества испанская икона стиля выбрала как всегда элегантный наряд.

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Ее Величество надела серый total look от Carolina Herrera, который состоял из пальто и платья плотной ткани, декорированной лавандовыми вставками на манжетах.

Королевский аутфит дополняли туфли-лодочки с трендовым змеиным принтом в сочетании с клатчем такого же окраса. А что касается макияжа и прически – здесь нет равных госпоже Летиции, которая всегда появляется на публике с идеальной укладкой и подведенными глазами. Из украшений жена короля отдала предпочтение нежным серьгам из белого золота.

Королева Летиция в сером наряде от Carolina Herrera Фото: Getty Images

Напомним, что днями ранее члены испанской королевской семьи посетили пасхальную службу в соборе Пальма-де-Майорка. Тогда королева Летиция появилась в платье от бренда Massimo Dutti с флористическим принтом и тонким поясом на талии.

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