Серый total look и туфли со змеиным принтом: праздничный образ королева Летиции
Испанская икона стиля примеряла деловой наряд
Испанская королева Летиция посетила вместе с мужем королем Филиппом церемонию вручения литературной премии. Для официального торжества испанская икона стиля выбрала как всегда элегантный наряд.
Ее Величество надела серый total look от Carolina Herrera, который состоял из пальто и платья плотной ткани, декорированной лавандовыми вставками на манжетах.
Королевский аутфит дополняли туфли-лодочки с трендовым змеиным принтом в сочетании с клатчем такого же окраса. А что касается макияжа и прически – здесь нет равных госпоже Летиции, которая всегда появляется на публике с идеальной укладкой и подведенными глазами. Из украшений жена короля отдала предпочтение нежным серьгам из белого золота.
Напомним, что днями ранее члены испанской королевской семьи посетили пасхальную службу в соборе Пальма-де-Майорка. Тогда королева Летиция появилась в платье от бренда Massimo Dutti с флористическим принтом и тонким поясом на талии.
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