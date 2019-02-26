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Кортни Кардашьян появилась на публике в платье-сетке от украинского бренда (фото)

Украинские дизайнеры популярны среди мировых звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:58
Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер
Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер
Фото: instagram.com/khloekardashian

Украинские дизайнеры продолжают захватывать зарубежные рынки, и в этот раз в платье украинского бренда появилась сестра скандальной звезды Ким Кардашьян Кортни. 

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Кортни Кардашьян примеряла сексапильное платье из последней коллекции Gasanova, опубликовав фотографии в Instagram. Вместе с ней позируют сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер. Под наряд американская звезда надела черное нижнее белье и пластиковые туфли.

Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер
Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер
Фото: instagram.com/khloekardashian

Изделие из полупрозрачной сетки, полностью украшено камнями Swarovski и уже успело стать визитной карточкой украинского бренда. В прошлом году в комбинезоне-сетке появлялась топ-модель Джиджи Хадид, а совсем недавно его примеряла американская модель украинского происхождения Алина Байкова. 

Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер
Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер
Фото: instagram.com/khloekardashian

Платье, которое выбрала Кортни, из коллекции FW 19, дизайнер недавно представила на Ukrainian Fashion Week

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян раскритиковали за неудачный макияж. Звезда не стала молчать и резко прокомментировала критику в свой адрес.

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