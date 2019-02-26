Кортни Кардашьян появилась на публике в платье-сетке от украинского бренда (фото)
Украинские дизайнеры популярны среди мировых звезд
Украинские дизайнеры продолжают захватывать зарубежные рынки, и в этот раз в платье украинского бренда появилась сестра скандальной звезды Ким Кардашьян Кортни.
Кортни Кардашьян примеряла сексапильное платье из последней коллекции Gasanova, опубликовав фотографии в Instagram. Вместе с ней позируют сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер. Под наряд американская звезда надела черное нижнее белье и пластиковые туфли.
Изделие из полупрозрачной сетки, полностью украшено камнями Swarovski и уже успело стать визитной карточкой украинского бренда. В прошлом году в комбинезоне-сетке появлялась топ-модель Джиджи Хадид, а совсем недавно его примеряла американская модель украинского происхождения Алина Байкова.
Платье, которое выбрала Кортни, из коллекции FW 19, дизайнер недавно представила на Ukrainian Fashion Week.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян раскритиковали за неудачный макияж. Звезда не стала молчать и резко прокомментировала критику в свой адрес.
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