Кортни Кардашьян появилась на публике в платье-сетке от украинского бренда (фото)

Украинские дизайнеры популярны среди мировых звезд

Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/khloekardashian

Украинские дизайнеры продолжают захватывать зарубежные рынки, и в этот раз в платье украинского бренда появилась сестра скандальной звезды Ким Кардашьян Кортни.

Кортни Кардашьян примеряла сексапильное платье из последней коллекции Gasanova, опубликовав фотографии в Instagram. Вместе с ней позируют сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер. Под наряд американская звезда надела черное нижнее белье и пластиковые туфли.

Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/khloekardashian

Изделие из полупрозрачной сетки, полностью украшено камнями Swarovski и уже успело стать визитной карточкой украинского бренда. В прошлом году в комбинезоне-сетке появлялась топ-модель Джиджи Хадид, а совсем недавно его примеряла американская модель украинского происхождения Алина Байкова.

Кортни Кардашьян и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер Фото: instagram.com/khloekardashian

Платье, которое выбрала Кортни, из коллекции FW 19, дизайнер недавно представила на Ukrainian Fashion Week.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян раскритиковали за неудачный макияж. Звезда не стала молчать и резко прокомментировала критику в свой адрес.

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