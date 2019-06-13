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Сестрам Олсен – 33: вспоминаем самые стильные look актрис

Голливудские актрисы обладают необычным вкусом стиля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
Сестры Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен
Сестры Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен
Фото: Getty Images

В среду, 13 июня, звездные сестры Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен празднуют свой день рождения. Только недавно эти две маленькие девочки улыбались нам из экранов телевизоров и были героини самых популярных американских фильмов, а теперь это уже взрослые 33-летние женщины. 

Также узнайте в нашем видео, какие голливудские звезды не общаются с родными братьями и сестрами:

Мэри-Кейт и Эшли Фуллер давно не снимаются в кино и очень редко появляются на публике. А в выборе одежды они весьма экстравагантны, предпочитают преимущественно черные цвета в одежде. Сестры Олсен - настоящие законодательницы моды и первые звезды streetstyle, они не следуют трендам, а создают их. После кинокарьеры близняшки ушли в дизайнеры, выпуская одежду под маркой Row.

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Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить самые яркие появление Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен на публике.

Total black образы

В апреле этого года сестры появились на гала-вечере в Нью-Йорке во время танцевального детского шоу, куда были приглашены в качестве жюри. Для мероприятия 32-летние звезды выбрали total black образы. Мэри-Кейт облачилась в длинное платье-плащ черного цвета. Акцент актриса сделала на красных шлепанцах с огромным ремешком на носу. В руке Олсен держала черную большую сумку из кожи питона.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен в черных нарядах на гала-вечере
Мэри-Кейт и Эшли Олсен в черных нарядах на гала-вечере
Фото: AFP

Ее сестра Эшли Олсен позировала рядом также в черном монохромном наряде. Голливудская актриса выбрала брючный костюм oversize, пиджак которого напоминал удлиненный смокинг, а брюки-клеш полностью прикрывали ее ноги. Свой вечерний образ Эшли дополнила длинной золотистой цепочкой и маленьким клатчем. 

Кожаные наряды от Chanel

Также звездные красотки не смогли пропустить главное событие года - Met Gala 2019. На Бал костюмов сестры Олсен пришли в винтажных кожаных нарядах Chanel, гармонирующих друг с другом. Платье Эшли было украшено желтой яркой тканью и придавало драматическому образу яркие нотки. 

Сестры Олсен на Met Gala 2019 в нарядах Chanel
Сестры Олсен на Met Gala 2019 в нарядах Chanel
Фото: Getty Images

Королевские look для Met Gala 

В прошлом году звездные сестры тоже не пропустили Бал костюмов и пришли в более красочных нарядах, а именно – в длинных платьях в винтажном стиле с массивными украшениями. Правда, тогда поклонники испугались чрезмерной худорбы девушек, ведь они долго не появлялись на публики. 

Звездные сестры Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен
Звездные сестры Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен
Фото: Getty Images

И снова в черном 

Черный цвет – самый любимый оттенок сестер. Надевая полностью темные платья, Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен разбавляют мрачные образы яркими деталями в виде аксессуаров, обуви или сумок. Так, для получения премии CFDA Awards в категории за дизайн аксессуаров Мэри-Кейт и Эшли выбрали черные платья-балахоны. Мэри-Кейт в руке держала клатч насыщенно голубого цвета, а вот ее сестра решила обойтись без броских элементов. 

Мэри-Кейт и Эшли Олсен на церемонии вручения премии CFDA Awards
Мэри-Кейт и Эшли Олсен на церемонии вручения премии CFDA Awards
Фото: AFP

Кровь с молоком

Несмотря на свою страсть к total black, одна из сестер в ноябре прошлого года была замечена в полностью белом костюме oversize. Эшли решила сменить привычный look для одной из вечеринок в Нью-Йорке. А ее сестра Мэри-Кейт подхватила волну красочного настроения сестры и обула красные ботинки с анималистическим принтом. Вместе они смотрелись гармонично и получился себе некий тандем "кровь с молоком". 

Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен в Нью-Йорке
Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен в Нью-Йорке
Фото: Getty Images

Напомним, что Мэри-Кейт и Эшли Олсен давно не снимаются в кино: теперь самые знаменитые близняшки мира – модные дизайнеры.

В 2007 году девушки создали линии модной одежды The Row и Elizabeth & James. Империя Олсен, по подсчетам зарубежных порталов, стоит примерно $300 млн. А вот платить зарплату сотрудникам девушки не хотели, из-за чего угодили в громкий скандал.

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