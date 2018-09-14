Шик и блеск: кто пришел на ежегодный бал к Рианне

Ежегодный Diamond Ball посетило множество звездных гостей

Пэрис и Ники Хилтон. Фото: AFP

Певица Рианна, которая днем ранее произвела фурор показом своей новой коллекции нижнего белья во время Недели моды в Нью-Йорке, провела ежегодный благотворительны Diamond Ball.

Сама она по такому случаю выбрала наряд от Alexis Mabille Couture, больше похожий на кружевной комбинезон, поверх которого надета пышная юбка.

Рианна Фото: AFP

Как сообщается, в приглашениях было указано, что к общему дресс-коду black tie было еще и уточнение "shine bright like a diamond". Именно по этой причине все платья звезд выглядят просто роскошно. Среди гостей были замечены сестры Хилтон, танцовщица Тейана Тейлор, модель Эмили Ратаковски и другие.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Модель Джоан Смолл Фото: AFP Рианна Фото: AFP Пэрис и Ники Хилтон Фото: AFP Пэрис Хидтон Фото: AFP Танцовщица Тейана Тейлор Фото: AFP Рианна Фото: AFP Карди Би Фото: Getty 1/8

Напомним, ранее певица и танцовщица Тейана Тейлор приняла участие в съемках новой рекламной кампании всемирно известного бренда нижнего белья Agent Provocateur. И результат получился очень впечатляющим.

А голливудская звезда Меган Фокс приняла участие в очень красивой и сексуальной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья Frederick's of Hollywood.