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Шик и блеск: кто пришел на ежегодный бал к Рианне

Ежегодный Diamond Ball посетило множество звездных гостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Пэрис и Ники Хилтон. Фото: AFP
Пэрис и Ники Хилтон. Фото: AFP

Певица Рианна, которая днем ранее произвела фурор показом своей новой коллекции нижнего белья во время Недели моды в Нью-Йорке, провела ежегодный благотворительны Diamond Ball.

Сама она по такому случаю выбрала наряд от Alexis Mabille Couture, больше похожий на кружевной комбинезон, поверх которого надета пышная юбка. 

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Рианна
Фото: AFP

Как сообщается, в приглашениях было указано, что к общему дресс-коду black tie было еще и уточнение "shine bright like a diamond". Именно по этой причине все платья звезд выглядят просто роскошно. Среди гостей были замечены сестры Хилтон, танцовщица Тейана Тейлор, модель Эмили Ратаковски и другие.

Эмили Ратаковски
Фото: Getty
Модель Джоан Смолл
Фото: AFP
Рианна
Фото: AFP
Пэрис и Ники Хилтон
Фото: AFP
Пэрис Хидтон
Фото: AFP
Танцовщица Тейана Тейлор
Фото: AFP
Рианна
Фото: AFP
Карди Би
Фото: Getty
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Напомним, ранее певица и танцовщица Тейана Тейлор приняла участие в съемках новой рекламной кампании всемирно известного бренда нижнего белья Agent Provocateur. И результат получился очень впечатляющим.

А голливудская звезда Меган Фокс приняла участие в очень красивой и сексуальной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья Frederick's of Hollywood

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Источник: "Сегодня"
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