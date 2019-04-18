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Шик и блеск: Маша Ефросинина примеряла наряд Balmain за 9000 евро

Украинская ведущая показала стройную фигуру в total black look

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:08
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина сразу после заявления о запуске своего личного бренда домашней одежды Mashsh отправилась на вечеринку в честь открытия первого бутика в Киеве известного бренда Balmain.

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Для выхода в свет 39-летняя знаменитость выбрала сногсшибательный черный ансамбль из удлиненного пиджака-пальто и черного платья, которое было усыпано искусственными бриллиантами. Поразило публику не только эффектное появление Маши, но и общая стоимость светского look – 9000 евро (около 270 000 гривен). 

Total black look Маши Ефросининой на вечеринке Balmain
Total black look Маши Ефросининой на вечеринке Balmain
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Так, цена черного приталенного пальто с массивными золотыми пуговицам составляет 2 950 евро, а стоимость платья с прозрачной вставкой в области декольте – 4590 евро. Изюминка вечернего аутфита – круглая сумочка на металлическом ремешке за 990 евро.

Маша Ефросинина в черном пальто Balmain
Маша Ефросинина в черном пальто Balmain
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle Маша Ефросинина рассказала о неожиданном повороте в жизни и прокомментировала слухи о беременности. А также недавно звезда преподнесла своим подписчикам урок по стилю, как правильно сочетать голубые колготки. 

К слову, украинская ведущая откровенно рассказала о своих внутренних переживаниях и страхах. Детали смотрите в сюжете:

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