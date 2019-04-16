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Шикарный образ Мишель Обамы в комбинезоне с золотой бахромой: фото

Экс-первая леди США продолжает удивлять роскошными нарядами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13
Экс-первая леди США Мишель Обама
Экс-первая леди США Мишель Обама
Фото: Getty Images

Бывшая первая леди Америки Мишель Обама после правления мужа Барака Обамы продолжает активную деятельность даже за пределами своей страны и посещает города мира в рамках своего тура "Становление: близкий разговор с Мишель Обамой". 

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На днях Мишель Обама для очередной презентации собственной книги на сцене Лондона выбрала экстравагантный наряд – облегающий комбинезон черного цвета с золотистым бисером в зоне декольте и бахромой на рукавах.

Мишель Обама в черном комбинезоне, расшитом золотистым бисером
Мишель Обама в черном комбинезоне, расшитом золотистым бисером
Фото: Getty Images

55-летняя жена бывшего президента США довершила светский выход объемной укладкой и золотыми украшениями – кольцами и огромными серьгами. Тонкий атласный пояс на талии визуально стройнил Мишель. В макияже первая леди всегда делает акцент на глазах, а в качестве помады выбирает спокойные тона. 

Напомним, ранее мы видели Мишель Обаму в Остине, где она появилась на публике в брючном костюме насыщенного синего цвета с черно-желтыми лампасами по бокам. 

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