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Шоппинг-терапия не выходя из дома

Покупки – лучшее лекарство для женской души

Девушки знают все способности этого суперсредства и используют его на полную: от разбитого сердца – новые босоножки, от плохого дня – сапожки, для хорошего настроения – ботильоны. Как бы не менялись времена, женщины будут всей душой любить шоппинг и использовать его преимущества на полную.

В наше время можно устроить для себя шоппинг-терапию даже не выходя из дома. Нет, это не просто прогулка по безграничным витринам интернет-магазинов. Все намного интереснее: все ваши фавориты можно примерять дома, во всех нужных размерах и нескольких цветовых вариантах. Как это сделать? Оставайтесь с нами – будет интересно и сложно не попробовать.

Все лучшее – дома

Вы домоседка, но душа так и тянет на шоппинг и в это же время внутренний интроверт не пускает на шоппинг. Новая итальянская обувь сама к вам домой не придет, но и ехать в другой конец города за покупками не получается себя заставить. Но и с обычным интернет-шоппингом можно испытать все радости примерки обновок.

Рассказываем как это осуществить. Пробовали ли вы опцию "примерка" у ваших любимых интернет-магазинов? Что это такое? Во время оформления заказа вы кладете в корзину не одну пару обуви а несколько – в вашем, большем и меньшем размере. Потом указываете в поле комментария к заказу желание осуществить примерку и ждете курьера. Подобную опцию чаще всего предлагают премиум-магазины о чем открыто пишут в разделах сайта https://loriblu.com.ua/dostavka-i-oplata/ по условиям доставки.

Если вы переживаете, что за дополнительные пары придется платить – найдите контакты магазина и на всякий случай свяжитесь с представителями магазина.

Подобную фишку придумали в Америке – на родине самых больших интернет-магазинов. Трудоголики из самых населенных мегаполисов мира, часто желая обновить свой гардероб на рабочих перерывах, заказывали сразу по нескольку пар туфель, много рубашек и костюмов прямо в офисы и сразу же по прибытии курьера устраивали примерки. Следом шел возврат не подходящих покупок, что значительно усложняло работу операторов, курьеров и остального персонала шоппинг-гигантов. Оставалось делом времени предусмотреть для занятых покупателей такую возможность, и интернет-магазины снова вошли в свой пик.

Как вы видите, нет ничего необычного в том, что вы не любите долгих прогулок по торговым центрам. Мир меняется и становится более открытым предпочтениям каждого из нас.