Синий ей к лицу: Кейт Миддлтон в индийском наряде блистает в Пакистане
Герцогиня Кембриджская эпатировала местных жителей ярким look
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую подозревают в третьей беременности, и ее супруг принц Уильям отправились в пятидневный тур в Пакистан. Во время официального выхода в свет 37-летняя герцогиня Кембриджская надела традиционный индийский наряд потрясающего синего оттенка.
Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:
Роскошный синий наряд, который подчеркивал статус Кейт, был создан благодаря дизайнерам местного бренда Maheen Khan. Светский аутфит дополнял удлиненный шарф и туфли телесного оттенка с открытой пяткой бюджетной марки New Look, которые стоят не больше 30 долларов. Вместе со своим супругом принцем Уильямом они посетили местные школы и встретились с детьми.
Отметим, что королевская чета планирует посетить ряд городов и районов, в том числе горных селений, познакомиться с традициями и насладиться красотой самобытной страны. График Кейт Миддлтон и принца Уильяма расписан буквально по минутам. Тур стартовал вчера вечером, 14 октября.
Напомним, что в канун своего официального тура в Лондон Кейт Миддлтон совершила светский выход в Лондоне, облачившись в струящееся платье изумрудного оттенка.
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