Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Синий ей к лицу: Кейт Миддлтон в индийском наряде блистает в Пакистане

Герцогиня Кембриджская эпатировала местных жителей ярким look

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую подозревают в третьей беременности, и ее супруг принц Уильям отправились в пятидневный тур в Пакистан. Во время официального выхода в свет 37-летняя герцогиня Кембриджская надела традиционный индийский наряд потрясающего синего оттенка.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Роскошный синий наряд, который подчеркивал статус Кейт, был создан благодаря дизайнерам местного бренда Maheen Khan. Светский аутфит дополнял удлиненный шарф и туфли телесного оттенка с открытой пяткой бюджетной марки New Look, которые стоят не больше 30 долларов. Вместе со своим супругом принцем Уильямом они посетили местные школы и встретились с детьми.

Отметим, что королевская чета планирует посетить ряд городов и районов, в том числе горных селений, познакомиться с традициями и насладиться красотой самобытной страны. График Кейт Миддлтон и принца Уильяма расписан буквально по минутам. Тур стартовал вчера вечером, 14 октября.

Напомним, что в канун своего официального тура в Лондон Кейт Миддлтон совершила светский выход в Лондоне, облачившись в струящееся платье изумрудного оттенка.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Брат Кейт Миддлтон обручился и показал помолвочное кольцо любимой Долой ссоры: Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принцы Уильям и Гарри воссоединились ради общей цели Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма "взорвал" сеть: забавное видео
платье мода стиль Кейт Миддлтон принц Уильям
Реклама

Новости партнеров

Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Об опасности ночных походов в туалет
Об опасности ночных походов в туалет
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)
Прекрасная жена футболиста Шахтера Тараса Степаненко (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

Вчера, 18:02Шоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

Вчера, 15:37Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

Вчера, 14:15Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Вчера, 13:57Fun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Вчера, 13:28Fun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:35Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Вчера, 09:36Fun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 09:15Events

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

Вчера, 08:46Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

13 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

13 октябряFun

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

Новости партнеров

Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Данилко показал, как мама Сердючки выглядит на самом деле
Данилко показал, как мама Сердючки выглядит на самом деле
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?