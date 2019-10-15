Синий ей к лицу: Кейт Миддлтон в индийском наряде блистает в Пакистане

Герцогиня Кембриджская эпатировала местных жителей ярким look

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которую подозревают в третьей беременности, и ее супруг принц Уильям отправились в пятидневный тур в Пакистан. Во время официального выхода в свет 37-летняя герцогиня Кембриджская надела традиционный индийский наряд потрясающего синего оттенка.

Дочь Кейт Миддлтон проболталась о беременности герцогини. Все подробности в видео:

Роскошный синий наряд, который подчеркивал статус Кейт, был создан благодаря дизайнерам местного бренда Maheen Khan. Светский аутфит дополнял удлиненный шарф и туфли телесного оттенка с открытой пяткой бюджетной марки New Look, которые стоят не больше 30 долларов. Вместе со своим супругом принцем Уильямом они посетили местные школы и встретились с детьми.

Отметим, что королевская чета планирует посетить ряд городов и районов, в том числе горных селений, познакомиться с традициями и насладиться красотой самобытной страны. График Кейт Миддлтон и принца Уильяма расписан буквально по минутам. Тур стартовал вчера вечером, 14 октября.

Напомним, что в канун своего официального тура в Лондон Кейт Миддлтон совершила светский выход в Лондоне, облачившись в струящееся платье изумрудного оттенка.

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