Скарлетт Йоханссон в мини-платье со стразами оголила ноги: фото

Актриса на телешоу появилась в коктейльном платье

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

34-летняя актриса и звезда блокбастера "Мстители" Скарлетт Йоханссон редко радует поклонников откровенными образами. Голливудскую звезду чаще всего можно увидеть в длинных платьях или брюках. Но для телешоу, куда она приехала рассказать о премьере ленты "Мстители: Финал", Скарлетт сделала исключение и надела ультракороткое платье.

Читайте также В эффектном корсете и брюках: Скарлетт Йоханссон впечатлила новым образом

Выбор черного мини-платья, усыпанного стразами в зоне декольте, тяжело назвать удачным. Актриса выглядела так, словно поднабрала несколько лишних килограмм. А облегающий фасон создал иллюзию беременности. Ко всему, оголенные ноги Скарлетт также выглядели располневшими, а черные полусапожки со стразами визуально укоротили ноги голливудской знаменитости.

Скарлетт Йоханссон в черном мини-платье со стразами Фото: Getty Images

Видимо, это всего лишь неправильно подобранный наряд, ведь всего несколько дней назад мы видели Скарлетт на пресс-конференции в совсем ином образе – белом топе на длинный рукав и пудровых брюках с завышенной талией. Здесь хорошо просматривается подкаченный пресс и стройная фигура. Поэтому, вывод один – неправильно подобранный фасон одежды может превратить в "толстушку" даже звезду мирового масштаба.

Скарлетт Йоханссон в более удачном образе – светлом топе и пудровых брюках Фото: Getty Images

Напомним, что до премьеры "Мстителей: Финал", трейлер которых стал хитом сети осталась всего пара недель, и, по традиции, звездный каст блокбастера отправился в пресс-тур в поддержку фильма. Начало пресс-тура ознаменована встречей с поклонниками в Диснейленде.

Главные звезды Marvel прибыли на это мероприятие: Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Пол Радд и Бри Ларсон. Более того, мероприятие было организовано еще и в честь благотворительной акции – в честь премьеры "Мстителей: Финал" Marvel пожертвовала свыше 5 миллионов долларов благотворительным организациям, которые помогают детям с самыми тяжелыми заболеваниями.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram