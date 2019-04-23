Скарлетт Йоханссон в платье с россыпью кристаллов блистала на премьере "Мстителей"

Актриса в на премьере финальной части "Мстителей"

Скарлетт Йоханссон Фото: AFP

В Лос-Анджелесе состоялась долгожданная премьера фильма "Мстители: Финал", на которую вместе со своим бойфрендом Колином Жостом пришла голливудская актриса Скарлетт Йоханссон.

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Ее появление на ковровой дорожке было фееричным - Скарлетт выбрала необычайной красоты платье от Atelier Versace, которое обтягивало фигуру звезды, словно вторая кожа. Изделие было полностью усыпано кристаллами, а сама Йоханссон в прямом смысле этого слова блистала на красной дорожке.

Скарлетт Йоханссон в платье Versace вместе со своим бойфрендом Колином Жостом Фото: AFP

Но и это оказалось не самой главной изюминкой образа, повернувшись к фотографам спиной, можно было разглядеть сквозь тонкие бретельки татуировку Скарлетт в виде роз.

Скарлетт Йоханссон демонстрирует тату на оголенной спине Фото: AFP

Самая популярная блондинка Голливуда завершила богемный аутфит маленьким клатчем и босоножками, которые также были декорированы стразами.

Недавно Скарлетт Йоханссон надела ультракороткое платье с массивными стразами для телешоу, куда она приехала рассказать о премьере ленты "Мстители: Финал".

Напомним, что до премьеры фильма "Мстителей: Финал", трейлер которого стал хитом сети, осталась всего пара недель, и по традиции звездный каст блокбастера отправился в пресс-тур в поддержку фильма.

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