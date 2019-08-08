Модные стрижки 2019: сколько в Украине стоят услуги парикмахера

Сколько украинки готовы потратить на стрижку

От нескольких десятков до нескольких тысяч гривен – столько придется выложить за модную стрижку в Украине. Дороже навести на голове порядок обойдется в столице. Наталья Тимуршина расспросила, сколько украинцы готовы платить за услуги парикмахера и сколько за это отдают их знакомые за рубежом? А заодно и выяснила последние модные тенденции.

Классическая элегантность – стиль прически, которого придерживается звездная ведущая телеканала "Украина" Анна Панова: "У меня короткие волосы и это требует регулярного ухода, поэтому я стригусь раз в четыре недели – реже раз в шесть недель и с такой же регулярностью я крашу волосы".

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"Сегодня" расспросим рядовых украинок – как часто они обновляют стрижку. В основном, женщины стригутся три/четыре раза в год, а ценник у всех разный – от 90 до 500 гривен за один поход к парикмахеру.

А сколько стоит уход за волосами в других странах? Расспрашиваем женщин за океаном. Американки говорят – поход к парикмахеру – удовольствие не из дешевых. Цена за один визит стартует от нескольких десятков долларов:

"Я стригусь приблизительно один раз в 6-9 недель. Сама не местная, поэтому для меня это дорого. 25 долларов стоит стрижка", – рассказывает местная жительница из Арлингтона (США).

А вот украинские парикмахеры утверждают – сейчас мода на короткие стрижки и необычные формы:

"Градуированное каре – это когда одна сторона выполняется более удлиненно. Это очень удобно в укладке", – советует парикмахер Юлия Серикова.

Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua Модные стрижки и окрашивание 2019 Фото: jld.com.ua 1/10

"Набирают популярности французские стрижки, которые стригли еще наши мамы, френч-лайт мотивы. Стрижка паж – тоже была популярна среди наших мам и бабушек, возвращается этот тренд", – добавила директор салона красоты Наталья Алексеева – Рагулина.

Директор салона красоты также объясняет, что расходы на стрижку зависят и от длины волос и уровня мастера: "Стрижки начинаются от 250 и примерено до 700 в зависимости от того, где находится салон и может доходит до 1500 гривен".

Сейчас украинки стараются экономить – окрашивают исключительно корни волос, порядка трех четырех раз и затем уже обновляют цвет по всей длине.

Цена окрашивания волос в столице начинается от трех сотен гривен. Так что в среднем за обновленный образ украинкам придется выложить полтысячи – это вдвое меньше, чем за пределами Украины.

Ко всему, Сегодня.Lifestyle предлагают варианты самых стильных и трендовых цветов для окрашивания волос.

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