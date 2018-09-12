Скоро в продаже: H&M выпускает новую эко-коллекцию

Шведский бренд H&M представил свою новую коллекцию, созданную из переработанных материалов

Новая коллекция H&M Conscious Exclusive. Фото: H&M

Бренд H&M, долгожданный магазин которого не так давно открылся и в Киеве, представил новую рекламную кампанию своей эко-коллекции под названием Conscious Exclusive. При ее создании специалисты бренда вдохновлялись древними гобеленами, а основным принтом стал цветочный.

В коллекцию, которую выпала честь представлять топ-модели Лиу Вень из Китая, вошли легкие платья из органического шелка. А также свитеры, брюки и юбки из бархата, сшитые из переработанного кашемира и полиэстера.

Новая коллекция H&M Conscious Exclusive Фото: H&M Новая коллекция H&M Conscious Exclusive Фото: H&M Новая коллекция H&M Conscious Exclusive Фото: H&M Новая коллекция H&M Conscious Exclusive Фото: H&M Новая коллекция H&M Conscious Exclusive Фото: H&M Новая коллекция H&M Conscious Exclusive Фото: H&M Новая коллекция H&M Conscious Exclusive Фото: H&M Новая коллекция H&M Conscious Exclusive Фото: H&M 1/8

По словам Сесилии Бранштейн, директора по устойчивому развитию бренда, на создание переработанных тканей, в частности бархата, было потрачено немало сил и времени.

Напомним, ранее британский модный Дом Burberry объявил о намерении отказаться от использования натурального меха во время созданий своих новых коллекций.

Тогда как дизайнер Стелла Маккартни представила новую модель кроссовок под названием Loop. Особенность этой обуви заключается в том, что ее можно полностью перерабатывать.



