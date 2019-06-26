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Скромность ей к лицу: Кейт Миддлтон подчеркнула талию шифоновым платьем

Герцогиня для важного мероприятия надела простое платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:29
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон одна из немногих членов королевской семьи, которая любит надевать простые и легкие вещи, особенно в летний период, когда погода тому позволяет. Совсем недавно она блистала в роскошно вечернем платье с оголенными плечами, а сегодня мы ее видим в сдержанном шифоновом наряде.

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Кейт Миддлтон официально назначена патроном Королевского фотографического общества, основанного в 1853 году. Для такого знакового события супруга Уильяма нарядилась в платье-миди с зелено-коричневым узором. Едва открытая зона декольте и пояс, который подчеркнул ее талию – все детали образа были идеально продуманы. 

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Свой аутфит 37-летняя Кейт дополнила босоножками на соломенной танкетке, тем самым придав образу неформальности. Стилисты традиционно сделали герцогине пышную укладку и нежный макияж. Кейт Миддлтон была в хорошем расположении духа и много улыбалась окружающим. 

Напомним, что ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон порадовала своим появлением на конном параде в элегантном белом наряде Catherine Walker с идеальной укладкой и макияжем.

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