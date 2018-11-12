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Слава Каминская похвасталась роскошным вязанным пальто

Звезда была в Запорожье, где сделала несколько красивых фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Слава Каминская. Фото: instagram/babaslavka
Слава Каминская. Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская, которая часто радует своих подписчиков в Instagram новыми снимками без одежды, часто демонстрирует и образы, в которых смело можно появиться на улице. Один из таких можно увидеть на последних фото на странице звезды.

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Слава Каминская
Фото: instagram/babaslavka

Слава опубликовала снимки, сделанные в Запорожье на крыше высотного дома. На них исполнительница запечатлена в вишневом гольфе, поверх которого надето вязанное пальто темно-зеленого цвета с разноцветным рисунком. А под одним из фото Слава интересуется у фанатов, как бы ей лучше сменить имидж.

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Слава Каминская
Фото: instagram/babaslavka

"Меня уже пару недель посещает мысль что-то сделать с волосами. Понятно , что для моей же психики лучше будет цеплять чужие и разных цветов, но я все-таки спрошу – какой, по вашему мнению, цвет мне бы подошел?", – спрашивает звезда.

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Слава Каминская
Фото: instagram/babaslavka

На что подписчики отвечают, что ничего менять не нужно, поскольку выглядит Каминская отлично.

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Слава Каминская
Фото: instagram/babaslavka

Напомним, Слава Каминская рассказала, как подружиться со свекровью. Ранее Слава Каминская восхитила поклонников подтянутой точеной фигурой. 

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Источник: "Сегодня"
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