Слава Каминская похвасталась роскошным вязанным пальто
Звезда была в Запорожье, где сделала несколько красивых фото
Слава Каминская, которая часто радует своих подписчиков в Instagram новыми снимками без одежды, часто демонстрирует и образы, в которых смело можно появиться на улице. Один из таких можно увидеть на последних фото на странице звезды.
Слава опубликовала снимки, сделанные в Запорожье на крыше высотного дома. На них исполнительница запечатлена в вишневом гольфе, поверх которого надето вязанное пальто темно-зеленого цвета с разноцветным рисунком. А под одним из фото Слава интересуется у фанатов, как бы ей лучше сменить имидж.
"Меня уже пару недель посещает мысль что-то сделать с волосами. Понятно , что для моей же психики лучше будет цеплять чужие и разных цветов, но я все-таки спрошу – какой, по вашему мнению, цвет мне бы подошел?", – спрашивает звезда.
На что подписчики отвечают, что ничего менять не нужно, поскольку выглядит Каминская отлично.
Напомним, Слава Каминская рассказала, как подружиться со свекровью. Ранее Слава Каминская восхитила поклонников подтянутой точеной фигурой.