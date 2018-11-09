Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Словно королева: Леди Гага в платье Dior цвета пыльной розы

Звезда пришла на вечеринку, устроенную в ее честь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:47
Леди Гага. Фото: AFP
Леди Гага. Фото: AFP

Леди Гага, не так давно пришедшая на лондонскую премьеру фильма "Звезда родилась" в пышном платье от бренда Alexander McQueen, примерила новый, не менее эффектный наряд.

Актриса и певица вместе с голливудской звездой Харрисоном Фордом стали главными героями вечера, организованного организацией SAG-AFTRA Foundation в Беверли-Хиллз. Леди Гагу чествовали за "фантастическую карьеру, которая принесла ей миллионы поклонников", а Форда – за то, что он является воплощением легенды, "известной каждому в галактике".

По такому случаю эпатажная Гага надела роскошное платье от Dior цвета пыльной розы, а волосы при этом собрала в балетный пучок. Что сказать, выглядела она просто потрясающе.

Леди Гага
Фото: AFP
Леди Гага
Фото: AFP
Леди Гага
Фото: AFP
Леди Гага
Фото: AFP
Леди Гага
Фото: AFP
1/5

Напомним,  ранее звезда появилась на презентации своего фильма на кинофестивале в Торонто в не менее эффектном ретро-платье от Giorgio Armani. Пошито оно было из черного бархата и дополнено прозрачным болеро, которое в какой-то момент Леди Гага превратила в объемную фату. Дополняла образ маленькая черная шляпка в пайетках.

Еще несколько материалов по теме:
Вера Брежнева в сексуальном платье за четыре тысячи долларов блистала на красной дорожке В кедах и шелковом платье: непривычный образ кейт Бланшетт В роскошном платье от Alexander McQueen: красивый образ Леди Гаги В блестящем платье в пол: роскошный образ Нади Дорофеевой В роскошном кружевном платье: Моника Белуччи на кинофестивале В рюшах и воланах: младшая дочь Дональда Трампа на показе в Нью-Йорке В платье с обнаженными плечами: нежный образ Насти Каменских
платье леди гага образ Dior розовый пыльная роза
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров