Словно королева: Леди Гага в платье Dior цвета пыльной розы

Звезда пришла на вечеринку, устроенную в ее честь

Леди Гага. Фото: AFP

Леди Гага, не так давно пришедшая на лондонскую премьеру фильма "Звезда родилась" в пышном платье от бренда Alexander McQueen, примерила новый, не менее эффектный наряд.

Актриса и певица вместе с голливудской звездой Харрисоном Фордом стали главными героями вечера, организованного организацией SAG-AFTRA Foundation в Беверли-Хиллз. Леди Гагу чествовали за "фантастическую карьеру, которая принесла ей миллионы поклонников", а Форда – за то, что он является воплощением легенды, "известной каждому в галактике".

По такому случаю эпатажная Гага надела роскошное платье от Dior цвета пыльной розы, а волосы при этом собрала в балетный пучок. Что сказать, выглядела она просто потрясающе.

Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP Леди Гага Фото: AFP 1/5

Напомним, ранее звезда появилась на презентации своего фильма на кинофестивале в Торонто в не менее эффектном ретро-платье от Giorgio Armani. Пошито оно было из черного бархата и дополнено прозрачным болеро, которое в какой-то момент Леди Гага превратила в объемную фату. Дополняла образ маленькая черная шляпка в пайетках.