Смелый look: Хейли Бибер надела латексные леггинсы с кожаным пальто и каблуками

Модель появилась в центре Нью-Йорка с Джастином Бибером

Хейли Бибер, которая недавно снялась в самой горячей фотосессии для Vogue, появилась в шикарном кожаном тренче Saint Laurent во время свидания с Джастином Бибером в Нью-Йорке накануне. Свой образ модель дополнила яркими леггинсами с завышенной талией и туфлями на каблуках. Глядя на Хейли, нам хочется повторить этот look.

23-летняя супруга Бибера была одета в прозрачную коричневую блузу с бантом, латексные леггинсы цвета фуксии, коричневый кожаный плащ за 8 500 долларов и красные туфли за 800 долларов. Все элементы одежды и обувь – из разных коллекций Saint Laurent.

Скриншот: Daily Mail

Джастин Бибер смотрелся очень гармонично рядом с любимой – на нем сиреневое худи спортивные штаны, серая шапка и желтая защитная маска. Фото пары опубликовало издание The Daily Mail.

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Латексные и кожаные леггинсы, к слову, весьма удачно вписываются в спортивный или casual аутфит. Осенью такими лосинами можно заменить джинсы и носить их с двубортным пиджаком или худи.

Как носить леггинсы осенью

Фото: Pinterest

С чем носить леггинсы

Фото: Pinterest

Ранее мы рассказывали, какой костюм носить в этом сезоне на стильном примере от Елены Зеленской.

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