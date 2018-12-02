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Снежинки, елки и олени: идеи для новогоднего маникюра

Не за горами Новый год и Рождество, которые нужно встретить во всеоружии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Новогодний маникюр 2019. Фото: instagram/nbnailart
Новогодний маникюр 2019. Фото: instagram/nbnailart

Зима наступила уже официально, а это значит, что пора начинать подготовку к празднованию Нового года и Рождества. И первое, с чего стоит начать – это праздничный новогодний маникюр, поскольку его можно сделать заранее.

Самое простое – покрасить ногти в традиционные цвета грядущих праздников – красный, зеленый или белый. Идеально подойдут оттенки голубого, которые намекнут на снег и лед, или серебристый. А можно подойти к созданию новогоднего маникюра более творчески, нарисовав на ногтях настоящие произведения искусства.

Чего только не предлагают изображать мастера маникюра в Instagram – и северных оленей с красными носами, и героев нашумевшего мультсериала "Холодное сердце", и еловые веточки, украшенные разноцветными шарами. Мы собрали для вас самые яркие примеры, которые смело можно использовать.

Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/the_nail_lounge_miramar
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/fitandbeauty_nails
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/katiesnailbar
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/thenailbarmj
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/susannastablesphotography
Модный новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/nbnailart
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/fitandbeauty_nails
Модный новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/fitandbeauty_nails
Модный новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/fitandbeauty_nails
Модный маникюр 2019
Фото: instagram/nbnailart
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/beauty_with_you6
МАникюр на Новый год 2019
Фото: instagram/glitzy_nailz_by_tina
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/jess_vxr
Идеи новогоднего маникюра 2019
Фото: instagram/pro_nailss
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/uzone
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/odcienienude
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/the_chicks.bg
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/pixelpatchwork
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/treatyourself_nails
Новогодний маникюр 2019
Фото: instagram/pazurianka
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Напомним, ранее мы писали о том, где купить самую теплую и модную шапку для зимних холодов. Специально для промониторили основыне столичные магазины, после чего рассказали, где и за сколько можно купить теплый стильный пуховик. А заодно сделали подборку теплых ботинок, которые пригодятся в свете наступивших морозов.

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Источник: "Сегодня"
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