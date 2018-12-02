Снежинки, елки и олени: идеи для новогоднего маникюра
Не за горами Новый год и Рождество, которые нужно встретить во всеоружии
Зима наступила уже официально, а это значит, что пора начинать подготовку к празднованию Нового года и Рождества. И первое, с чего стоит начать – это праздничный новогодний маникюр, поскольку его можно сделать заранее.
Самое простое – покрасить ногти в традиционные цвета грядущих праздников – красный, зеленый или белый. Идеально подойдут оттенки голубого, которые намекнут на снег и лед, или серебристый. А можно подойти к созданию новогоднего маникюра более творчески, нарисовав на ногтях настоящие произведения искусства.
Чего только не предлагают изображать мастера маникюра в Instagram – и северных оленей с красными носами, и героев нашумевшего мультсериала "Холодное сердце", и еловые веточки, украшенные разноцветными шарами. Мы собрали для вас самые яркие примеры, которые смело можно использовать.
Напомним, ранее мы писали о том, где купить самую теплую и модную шапку для зимних холодов. Специально для промониторили основыне столичные магазины, после чего рассказали, где и за сколько можно купить теплый стильный пуховик. А заодно сделали подборку теплых ботинок, которые пригодятся в свете наступивших морозов.