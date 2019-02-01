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Снова в леопарде: Леся Никитюк сажала на Мальдивах пальмы

Телеведущая решила потратить время отпуска на полезное дело

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:15
Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk
Леся Никитюк
Фото: instagram/lesia_nikituk

Леся Никитюк, буквально на днях рассекавшая по экзотическому острову в красном платье с леопардовым принтом на велосипеде, снова запостила ряд интересных снимков.

Дело в том, что популярная телеведущая решила оставить на Мальдивах не только частичку своей души, но и нечто более реальное – она посадила пальму.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

На фото Леся запечатлена в длинном черном леопардовом халате, под которым виднеется черный купальник.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Всем кто, завидует что я на Мальдивах. Я была там по приглашению мальдивского садового хозяйства "Мальдивские ростки". Скоро ждите фоток, где я в Польше на клубнике", – шутливо подписала снимки Леся. И добавила, что в отеле, где она жила, каждый может посадить пальму и назвать ее так, как ему захочется.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Если кто-то из вас прилетит туда, жду фото с пальмой #ladyLe – и не забудьте полить", – сказала Никитюк.

Напомним, в свой первый день прибытия на острова Леся похвасталась потрясающим местным закатом. Тогда как перед этим она отдыхала в украинских Карпатах и постила снимки в майках на фоне заснеженных гор.

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Источник: Сегодня
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