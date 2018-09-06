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Соблазнительная Селена Гомес снялась для ELLE

Фото и интервью Селены можно будет увидеть уже в октябре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:37
Селена Гомес. Фото: ELLE
Селена Гомес. Фото: ELLE

Октябрьский выпуск американского модного глянца ELLE выйдет с интервью и снимками певицы и актрисы Селены Гомес, которая не так давно устроила погром в офисе Coach.

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Селена Гомес
Фото: ELLE

Последнее время ее имя редко мелькало в новостях, поскольку Селена продавала свой дом, чтобы уехать из Лос-Анджелеса в калифорнийский округ Ориндж. Там, по словам самой звезды, она чувствует себя гораздо комфортнее.

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Селена Гомес
Фото: ELLE

В интервью Гомес рассказала, что сейчас старается меньше времени проводить в Интернете. Отметила, что была удивлена скандалом вокруг режиссера Вуди Аллена, которого обвиняют в домогательствах. И высказалась относительно госпитализации ее подруги Деми Ловато, с которой они дружили с детства.

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Селена Гомес
Фото: ELLE

Также Селена рассказала, что отказалась от помощи своей матери, которая все эти годы занималась ее продвижением. И активно работает над новым альбомом.

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Селена Гомес
Фото: ELLE

Как сообщалось ранее, Селена Гомес опубликовала на своей страничке в Instagram новую сумочку, созданную в результате коллаборации с известным модным брендом Coach. 

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Источник: "Сегодня"
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