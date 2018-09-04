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Соблазнительная Кейт Мосс на обложке Vogue

Супермодель Кейт Мосс приняла участие в фотосессии для свежего выпуска Vogue

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Кейт Мосс. Фото: Vogue
Кейт Мосс. Фото: Vogue

Сентябрьский выпуск французского Vogue выйдет с фотосессией супермодели Кейт Мосс. Над созданием образа 44-летней звезды работал Микаэль Янссон, в объективе которого она появилась в качестве ретродивы 50-х.

По такому случаю Кейт примерила теплые вязанные свитера и элегантные вечерние платья, идеально подчеркнувшие ее фигуру.

Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
Кейт Мосс на обложке Vogue
Фото: Vogue
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Тем временем в нынешнем году Виктория Бекхэм отмечает десятилетний юбилей своего бренда одежды. По случаю чего она украсила обложку нового номера британского Vogue. Да не одна, а со всем своим семейством – компанию звездной маме составил ее муж Девид а также дети Бруклин, Ромео, Харпер и Круз. Запечатлен был даже пес по кличке Олив.

А в Киеве все так же проходит Ukrainian Fashion Week, четвертые день которой  снова был полон новых коллекций и невероятных образов. Свою линию одежды представили такие дизайнеры, как Елена Бурба, Андре Тан, Катя Сильченко и другие. 

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Кейт Мосс супермодель fashion Vogue фотосессии
Источник: "Сегодня"
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